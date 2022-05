Abstiegs-Dramatik pur: Ex-St. Paulianer trifft und zittert

Der FC St. Pauli ist weiterhin der Verein, für den er mit riesigem Abstand am meisten Spiele absolvierte. 127 Mal lief Lennart Thy zwischen 2012 und 2017 für den Kiezklub auf, ehe es ihn in die Niederlande zog.

Dort hat der inzwischen 30-Jährige in Sparta Rotterdam bereits seinen dritten Eredivisie-Verein, und das Toreschießen hat er nicht verlernt. Jos Luhukays VVV-Venlo und PEC Zwolle hießen Thys erste Stationen, bei denen er weitaus regelmäßiger traf als in seinem halbjährigen Türkei-Gastspiel bei Erzurumspor. Seit September 2020 steht Thy nun in Rotterdam unter Vertrag, absolvierte bereits 70 Partien für Sparta – und erzielte am vergangenen Wochenende seinen insgesamt 18. Treffer, einen der wohl wichtigsten.

Das könnte Sie auch interessieren: So plant St. Pauli den neuen Anlauf

Zum 2:1 in Groningen steuerte Thy das zwischenzeitliche 2:0 bei, was dafür sorgte, dass das arg abstiegsbedrohte Sparta zwei Spieltage vor Saisonende auf den drittletzten Tabellenplatz sprang, was am Ende gleichbedeutend mit der Relegation wäre. Und schon heute Abend (20 Uhr) wird diesbezüglich eine Vorentscheidung fallen.

Schießt der Ex-St. Paulianer Lennart Thy Ex-Klub Zwolle in die 2. Liga?

Der 33. Spieltag steht an – und Sparta empfängt in PEC Zwolle das allerdings nur zwei Punkte schlechtere Schlusslicht. Mit einem Sieg würden Thy und Co. also ausgerechnet seinen ehemaligen Klub, für den er zwischen Januar 2019 und April 2020 43 Partien (17 Tore) absolvierte, endgültig in die Eerste Divisie, was die 2. Liga der Niederlande ist, befördern.