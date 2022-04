Abschied von St. Pauli? Benatelli schaffte es nicht mal in den Kader

Von 100 auf Null: Beim 1:1 in Sandhausen vor einer Woche spielte Rico Benatelli von Beginn an auf der Sechser-Position – gegen Darmstadt stand der 30-Jährige nicht einmal mehr im Spieltagskader.

Dass Jackson Irvine gegen die „Lilien“ die Sechs einnehmen würde, war absehbar. Aber dass es für ihn nicht einmal zu einem der neun Bankplätze reichte, musste eine Enttäuschung für Benatelli sein.

FC St. Pauli: Rico Benatelli nicht einmal auf der Bank

„Er hat das gemacht, was wir von ihm erwartet haben“, hatte Trainer Timo Schultz seinen soliden Auftritt in Sandhausen kommentiert. Gegen Darmstadt erwartete das Trainerteam offenbar nicht genug von ihm, um Benatelli eine weitere Chance zu geben. „Wir können nur 20 Spieler in den Kader berufen“, erklärte Schultz nach dem 1:2 gegen Darmstadt: „Da spielen viele Faktoren eine Rolle.“

Benatellis Vertrag läuft zum Saisonende aus. Nach drei Jahren und 63 Einsätzen beim FC St. Pauli stehen die Zeichen auf Abschied.