Nach fünfeinhalb Jahren beim Kiezklub ist Schluss. Luis Coordes wechselt ein halbes Jahr vor Vertragsende zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart in die Regionalliga Südwest.

Bei St. Paulis Profis hatte der 23-Jährige schon lange keine Rolle mehr gespielt, kickte in dieser Spielzeit für die U23 (12 Einsätze, dreimal Startelf).

Coordes: „Entwicklung verlief nicht wie erhofft“

„Luis‘ Entwicklung verlief zuletzt nicht so, wie wir es uns versprochen und erhofft hatten“, so Sportchef Andreas Bornemann. Auch unter den Fittichen seines früheren Jugendtrainers Timo Schultz konnte der Offensivspieler nicht den nötigen nächsten Schritt gehen, um in der ersten Mannschaft (13 Einsätze zwischen Mai 2019 und Juni 2020) Fuß zu fassen, war mehrfach verletzt.

„Die Zeit beim FC St. Pauli werde ich immer in guter Erinnerung behalten“, sagte Coordes dennoch. „Ich habe hier viel gelernt und konnte meine ersten Erfahrungen im Profifußball sammeln.“