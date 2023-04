Abgang naht: Noch ein Erstligist buhlt um St. Paulis Daschner

In den vergangenen beiden Spielen konnte er keine weitere Eigenwerbung betreiben. Gegen Braunschweig (1:2) und beim HSV (3:4) blieb Lukas Daschner unter seinen Möglichkeiten, was am Interesse anderer Klubs indes nichts ändert. Nach dem VfL Bochum ist ein weiterer aktueller Erstligist ins Rennen um den im Sommer ablösefreien Offensivmann eingetreten.

Laut dem „Kicker“ buhlt nun auch Hertha BSC um die Dienste des 24-Jährigen, dessen Vertrag beim FC St. Pauli ausläuft. Mit sieben Treffern und fünf Assists spielt der Blondschopf die mit Abstand beste seiner drei Saisons am Millerntor, ein Verbleib rückt indes zusehends in weite Ferne.

St. Pauli will Lukas Daschner nicht um jeden Preis halten

Sowohl Bochum, das zudem mit dem Heimat-Bonus arbeiten kann, als auch die Berliner werden – unabhängig davon, ob sie die Liga halten – monetär mehr zu bieten willens sein, als das auf dem Kiez der Fall ist. Natürlich würde auch Braun-weiß gern weiter auf Daschners Dienste zählen, aber eben nicht zu jedem Preis.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis Ideen in Sachen Stadionauslastung

Zumal Daschners Parade-Position zentral hinter den Spitzen im aktuellen System von Fabian Hürzeler schlicht nicht vorhanden ist. Als aus der Not geborener Neuner macht der gebürtige Duisburger zwar einen super Job, die Konkurrenz aber macht es ihm nicht sonderlich schwer. Sein Abgang würde jedenfalls nicht die Lücke reißen im Format eines Leart Paqarada, Guido Burgstaller oder Daniel-Kofi Kyereh.