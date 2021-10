25 von 31 Toren! Knipst Tönsing St. Pauli zum Bilndenfußball-Titel?

Es gilt an diesem Wochenende für die Blindenfußballer des FC St. Pauli. Heimspieltag ist angesagt, in der Anlage am Borgweg geht es am Sonntag (14 Uhr) gegen Hertha BSC. Bereits am Samstag wartet auf Top-Torjäger Jonathan Tönsing und Co. das wichtige Duell mit Titel-Konkurrent Blista Marburg.

Trainer Wolf Schmidt erwartet „ein entscheidendes Spiel auf hohem Niveau“, wenn die bislang in vier Partien vier Mal siegreichen Seinen auf den fünffachen Deutschen Meister treffen (17 Uhr). „Es ist zwar erst der vorletzte Spieltag, aufgrund des abgeschafften Final-Spieltages kommt aber schon so etwas wie ein Finalgefühl auf. Die Liga geht jetzt in die entscheidende Phase“, befand Schmidt. „Solche Spiele sind die Highlights in einer Saison, und die wollen wir natürlich für uns entscheiden.“

Gegen Düsseldorf/Düren erzielte Tönsing alle neun Treffer

Jonathan Tönsing kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Von den 31 bisherigen Saisontoren erzielte der 22-Jährige unfassbare 25, das 9:0 am letzten Spieltag gegen Düsseldorf/Düren schoss er ganz allein heraus. „Da brauchte ich ein paar Minuten, um das zu begreifen: Das waren jetzt neun Tore. Und die waren alle von dir“, sagte Tönsing der „Süddeutschen Zeitung“.

Die widmete ihm im Vorfeld des nun folgenden Spieltags eine große Geschichte. Ein tolles Zeichen dafür, dass seine Leistung und die des FC St. Pauli im Blindenfußball große Anerkennung widerfährt. Sein großes Ziel, so verriet er, seien die Paralympischen Spiele 2024 in Paris. Wenn er seine Torquote auf dem aktuellen Level und seine Mannschaft zum Titel ballern kann, steht dem Erreichen nichts im Wege.