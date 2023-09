10.000 St. Pauli-Anhänger in Berlin? Freier Vorverkauf fürs Hertha-Spiel startet

Ein lautstarker Auswärts-Support ist für die Profis des FC St. Pauli nichts Neues. Bei den ersten drei Auswärtsspielen in dieser Saison begleiteten den Kiezklub stets über 2000 Anhänger. Der Auftritt bei Hertha BSC (30.9.) wird diese Dimension jedoch um ein Vielfaches sprengen.

Schon jetzt steht fest: Den Kiezklub werden im Olympiastadion an die 10.000 Fans unterstützen. Das ursprüngliche Kontingent von 5.194 Karten war schnell vergriffen, aufgrund der hohen Nachfrage standen den St. Pauli-Fans dann noch zweimal 2.000 Tickets zur Verfügung. Schon über den regulären Auswärtsverkauf wurde also an der Marke von 10.000 Karten gekratzt.

Gegen Hertha BSC: Begleiten St. Pauli über 10.000 Fans?

Ob sie auch überschritten wird, entscheidet sich am Mittwoch, wenn um 10 Uhr der freie Vorverkauf startet. Dann haben Fans aus Hamburg die Möglichkeit, sich auch in den angrenzenden Blöcken des Heimbereichs mit Karten einzudecken.

Bei St. Pauli geht man davon aus, dass am Ende über 10.000 Menschen den Kiezklub anfeuern werden. Es wäre gleichbedeutend mit einer braun-weißen Fan-Invasion in der Hauptstadt.