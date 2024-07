„Wir werden gestärkt zurückkommen“: Emotionale Botschaften von zwei DFB-Stars

Die Nationalspieler Leroy Sané und Kai Havertz haben sich bei den deutschen Fans für die Unterstützung bei der Europameisterschaft bedankt. „Was ihr für eine Stimmung gemacht und welche Energie ihr uns geliefert habt, ist nicht zu beschreiben“, schrieb Sané auf der Plattform X.

„Auch wenn wir uns unseren gemeinsamen Traum leider nicht erfüllen konnten, bin ich stolz darauf, wie wir als Team und auch als Land vereint ein Ziel verfolgt haben. Danke für eure Unterstützung!“ Der 28-jährige Offensivmann vom FC Bayern München äußerte zudem: „So nahe dran zu sein und trotzdem zu scheitern tut unglaublich weh.“

Kai Havertz bedankt sich bei den Fans des DFB-Teams

Havertz schrieb: „Ich bin sehr enttäuscht über das Ausscheiden aus dem Turnier.“ Der 25-Jährige fuhr auf X fort: „Wir sind mit der Hoffnung und dem Traum, ein Heimturnier zu gewinnen, in dieses Turnier gegangen.“ Beim 1:2 am Freitag gegen Spanien hatte auch Havertz eine große Torchance vergeben.

Bei den Fans der DFB-Elf bedankte sich der Spieler des FC Arsenal ebenfalls ausdrücklich, die Unterstützung im Stadion und im ganzen Land sei unglaublich gewesen: „Danke, dass ihr uns den ganzen Weg über unterstützt habt. Ich bin stolz auf die Mannschaft und alle, die an der Reise bis zu diesem Moment beteiligt waren. Wir haben eine tolle Mannschaft und werden gestärkt zurückkommen“, teilte Havertz mit.

Bei der EM stand der frühere Leverkusener bei allen fünf Spielen in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Gegen Auftaktgegner Schottland und im Achtelfinale gegen Dänemark traf er jeweils per Elfmeter.

Leroy Sané war die Verletzungspause anzumerken

Sané hatte am Freitagabend gegen Spanien ebenfalls in der Startelf gestanden und war zur Pause ausgewechselt worden. Beim Achtelfinal-Erfolg gegen Dänemark lief er auch von Beginn an auf.

In den drei Vorrundenpartien war Sané eingewechselt worden. Der Bayern-Profi war nicht fit ins Turnier gegangen und konnte dem DFB-Team nicht die erhofften Offensiv-Impulse geben.(dpa/bv)