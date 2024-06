Überraschender Transfer ist fix: Stuttgart verpflichtet EM-Star

Dieser Transfer kommt überraschend: Der Schweizer Nationalspieler und EM-Teilnehmer Fabian Rieder wird in der kommenden Saison auf Leihbasis für den VfB Stuttgart spielen.

Der Mittelfeldspieler werde für die kommende Spielzeit vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehen, teilte der schwäbische Bundesligist am Montag mit.

Am Sonntag hatte der 22-jährige Rieder zum EM-Vorrundenabschluss beim 1:1 gegen die deutsche Nationalmannschaft in der Startelf der Schweizer gestanden.

„Überzeugt, dass er schnell ein wichtiger Faktor sein kann“

„Fabian Rieder passt mit seinen fußballerischen Qualitäten und auch mit der Erfahrung, die er trotz seines noch relativ jungen Alters bereits gesammelt hat, sehr gut zu uns“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Wir sind davon überzeugt, dass er schnell zu einem wichtigen Faktor in unserem Spiel werden kann.“

Der Spieler selbst äußerte sich wie folgt zu dem Wechsel: „Der VfB ist ein unglaublicher Verein mit großartigen Fans. Ich freue mich wirklich riesig, vor dieser Kulisse zu spielen. Beim VfB möchte ich meine Qualität und meine Erfahrung einbringen und der Mannschaft bei den anstehenden Herausforderungen helfen.“

Rieder-Leihe enthält Kaufoption

Wie Stade Rennes inzwischen bestätigt, hat sich der VfB Stuttgart eine Kaufoption für den Schweizer gesichert, der erst letztes Jahr für 15 Millionen Euro von Young Boys Bern nach Rennes gwwechselt war. In der abgelaufenen Saison stand Rieder 21 Mal in der Ligue 1 auf dem Platz, dabei erzielte er drei Tore.

Außerdem holt sich der VfBeinen Spieler, der auch das internationale Geschäft kennt. Neben sechs Einsätzen in der Champions League stehen fünf weitere in der dazugehörigen Qualifikationsrunde in seiner Vita. Für die Schweizer Nationalmannschaft stand er bisher sieben Mal auf dem Platz.