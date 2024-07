Spanien – England 2:1: Der Deutschland-Besieger ist neuer Europameister!

Die Fußball-Welt hat einen neuen Europameister! 30 Tage nach dem Turnierbeginn steht der Gewinner fest: Es ist die spanische Nationalmannschaft. Das wohl beste Team der EM, das im Viertelfinale etwas glücklich die DFB-Elf ausgeschaltet hatte (2:1 n.V.), gewann am Sonntagabend im Finale mit 2:1 gegen England – und hat seinen ersten großen Titel seit 2012 gewonnen. Die „Three Lions“ verpassten dagegen die historische Chance auf den ersten EM-Sieg in ihrer Geschichte, weil Mikel Oyarzabal in der 86. Minute zum spanischen Tor-Helden avancierte. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit hatte Englands Joker Cole Palmer (73.) erst noch die verdiente Führung durch Nico Williams (47.) egalisiert. Vieles deutete auf eine Verlängerung in diesem am Ende doch spektakulären Finale im Berliner Olympiastadion hin – bis „La Roja“ kurz vor Schluss zum Sieg traf.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff! Spanien gewinnt mit 2:1 gegen England und ist neuer Europameister!

90.+3 Min Es gibt Freistoß für Spanien, weil Saka gegen Cucurella den Arm draußen hat.

90.+2 Min Watkins hat seinen Fuß gegen Nacho zu weit oben und sieht Gelb.

90. Min Dreifach-Chance für England! Nach einer Ecke köpft erst Stones und Spaniens Keeper Unai Simon hält. Den anschließenden Kopfball-Nachschuss von Guehi kratzt Olmo ebenfalls per Kopf von der Linie. Und dann kommt noch mal Stones mit dem Schädel an den Ball, köpft aber drüber. Welch eine Dramatik. Vier Minuten Nachspielzeit.

89. Min Wechsel auf beiden Seiten: Bei England ist Toney für Foden dabei, bei Spanien Merino für Yamal.

86. Min Tor für Spanien! Oyarzabal macht aus Abseits-verdächtiger Position das 2:1. Ist das der Treffer zum EM-Sieg? Der aufgerückte Cucurella flankt von der linken Seite flach in den englischen Strafraum, wo Mikel Oyarzabal vor Verteidiger und Keeper an den Ball kommt und ihn ins Tor grätscht. Es war kein Abseits, der Treffer zählt.

85. Min Olmo spielt einen Zuckerpass in den Lauf von Lamine Yamal, der auf rechts erst Probleme mit der Ballannahme hat, das Leder dann aber per Volley in die Mitte flankt. Im Nachfassen hat Pickford das Spielgerät sicher.

83. Min Erneuter Wechsel bei Spanien, nun in der Innenverteidigung: Nacho Fernandez kommt für Robin le Normand.

82. Min Was ein Spielzug der Spanier! Über Olmo und Williams landet der Ball rechts im Strafraum beim freistehenden Lamine Yamal – dessen Schlenzer aus kurzer Distanz aber zu unplatziert ist. Pickford kann parieren.

80. Min Oyarzabal rutscht nach einem Steckpass auf Höhe der Grundlinie aus – es gibt Abstoß für England. Die Schlussphase beginnt.

78. Min Nach dem Schock ist Spanien mal wieder vorne, Stones klärt eine Flanke von Williams zur Ecke. Die bleibt ungefährlich.

75. Min Saka taucht erneut rechts im spanischen Strafraum auf, diesmal wird sein Zuspiel in die Mitte aber geklärt.

73. Min Tor für England! Cole Palmer trifft kurz nach seiner Einwechslung zum 1:1-Ausgleich. Der Wechsel des England-Coaches hat sich gelohnt: Saka spielt Bellingham im spanischen Strafraum an – und der Real-Star beweist halb im Fallen starke Übersicht, lässt den Ball nach hinten prallen, wo Palmer sich positioniert hatte. Der Joker trifft überlegt mit der linken Innenseite aus etwa 20 Metern ins lange, linke Eck. Der leicht verdeckte Schuss ist nicht zu halten für Unai Simon, zumal Zubimendi leicht abgefälscht hat.

71. Min Southgate tauscht noch mal durch, bringt auf englischer Seite Cole Palmer für Kobbie Mainoo.

70. Min Warum nicht? Ruiz probiert es aus 25 Metern per Dropkick, sein Schuss geht aber deutlich drüber.

68. Min Auch Spanien wechselt erstmals in der Partie: Für Kapitän Alvaro Morata ist nun Mikel Oyarzabal auf dem Rasen.

66. Min Lamine Yamal mit der großen Chance aufs 2:0! Der 17-Jährige erläuft einen Steilpass, macht noch einen Haken gegen Shaw und hat den Ball auf seinem starken linken Fuß liegen. Pickword kann den Innenseiten-Schuss des Barcelona-Youngsters aus kurzer Distanz um den Pfosten lenken.

64. Min Bellingham! Nach einem Pass ins Zentrum lässt der Real-Star drei Gegenspieler mit einer starken Bewegung hinter dem Standbein alt aussehen und schießt mit links aus rund 20 Metern stramm in Richtung des spanischen Gehäuses. Sein Versuch geht aber doch einige Meter vorbei.

63. Min Ein englischer Freistoß von Foden von der rechten Seite bringt nichts ein, Spanien klärt.

61. Min England wechselt erstmals: Kapitän Harry Kane geht vom Platz, dafür ist nun Ollie Watkins, der 2:1-Siegtorschütze des Halbfinals gegen die Niederlande, dabei.

60. Min Saka findet rechts im spanischen Strafraum Foden, der von der Grundlinie aus flach in den Rückraum spielt. Dort ist aber nur ein Spanier zu finden, Gefahr bereinigt.

58. Min England findet keinen Zugriff auf die kombinationsfreudigen Spanier, das will Bellingham wohl auch Coach Southgate klarmachen. Es könnte gleich den ersten Wechsel geben.

56. Min Und jetzt erneut Williams! England schwimmt aktuell etwas, ein Weitschuss des Spaniers aus gut 20 Metern rauscht knapp am linken Pfosten vorbei.

55. Min Wieder Morata! Lamine Yamal spielt im rechten Halbraum einen schönen Steckpas auf den spanischen Stürmer, der den Ball an Englands Keeper Pickford vorbeilegt – nicht aber an Stones, der im eigenen Strafraum für seinen geschlagenen Keeper klärt. Der Schuss wäre aber ohnehin vorbei gegangen.

54. Min Spanien dominiert das Spielgeschehen nun erst einmal, lässt Ball und Gegner laufen und kombiniert ansehnlich. Morata probiert es per Fernschuss, Guehi kann aber blocken.

52. Min So schnell kann es gehen. 45 Minuten lang kamen die Spanier nicht so gefährlich vor das englische Tor wie jetzt in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs gleich zweimal. Und prompt klingelte es auch schon. Wie reagieren die Engländer nun auf den Rückstand?

49. Min Spanien legt fast nach! Über Torschütze Williams wandert der Ball im Strafraum zu Olmo, der halb aus der Drehung mit links zum Abschluss kommt. Der Schuss des Leipzigers geht knapp rechts vorbei.

47. Min Tor für Spanien! Der Favorit geht kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung – und das mit dem ersten schönen Angriff des Spiels: Carvajal leitetet den Ball auf der rechten Seite weiter auf Lamine Yamal, der mit Tempo in die Mitte zieht und 20 Meter vor dem Tor links in den Strafraum auf Nico Williams passt. Der Flügelspieler bleibt aus leicht spitzem Winkel cool und schiebt den Ball mit der linken Innenseite zum 1:0 für Spanien ins lange, rechte Eck.

46. Min Das ist keine gute Nachricht für die Spanier: Kapitän und Abräumer Rodri ist in der Kabine geblieben, wohl verletzungsbedingt. Für ihn ist nun Martin Zubimendi von Real Sociedad San Sebastian im Spiel.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Der Respekt auf beiden Seiten ist groß – und das 0:0 zur Halbzeit verdient. Spanien hat im EM-Finale bisher mehr Ballbesitz, findet gegen tief stehende Engländer aber kaum Lücken. Nico Williams wurde von John Stones gerade noch am Abschluss gehindert (12.), ansonsten gab es keine nennenswerten Gelegenheiten für die optisch, wenn überhaupt, nur leicht überlegenen Iberer. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs hatte Foden eine erste etwas größere Chance für die „Three Lions“ (45.+1), die im Berliner Olympiastadion gegen den Favoriten gut mithalten. Offensiv hapert es auf beiden Seiten, die Defensiven beider Finalisten wussten hingegen bis dato zu überzeugen.

Halbzeit!

45.+1 Min Da ist die erste etwas größere Chance des Spiels! Le Normand verlängert eine englische Freistoß-Flanke von der rechten Seite unfreiwillig auf Foden, der den Ball im Fallen aus spitzem Winkel aufs spanische Tor befördert. Die Direktabnahme ist aber kein Problem für Unai Simon.

44. Min Bellingham setzt sich links gegen Carvajal durch und spielt auf höhe der Sechzehner-Linie quer auf Kane, der aus 15 Metern abschließt. Doch Rodri ist hellwach, macht sein Bein lang und kann den Schuss des englischen Kapitäns gerade noch blocken.

43. Min Laporte findet mit einem Steckpass über die linke Seite Morata, der links im Strafraum ins Eins gegen Eins mit Guehi geht. Der englische Verteidiger setzt seinen Körper gut ein, ehe Stones dazukommt und zur Ecke klärt. Auch aus dieser geht nicht die erste Großchance des Spiels hervor.

40. Min Spanien hat ein klares Plus in puncto Ballbesitz aufzuweisen, kann daraus aber noch kein Kapital schlagen, weil England gut verteidigt.

38. Min Le Normand setzt im Vollsprint zur Grätsche an und ist vor Bellingham, der den englischen Konter einleiten wollte, am Ball. Ein starkes Tackling des Spaniers.

35. Min Lamine Yamal will mit Tempo an Shaw vorbeigehen, doch der englische Linksverteidiger verteidigt es gut und klärt zur Ecke. Direkt danach gibt es die nächste, die aber auch keine Gefahr auslöst. Olmo hat etwas Platz und kommt zwar aus 20 Metern zum Schuss, der kullert aber in Richtung des Gehäuses. Kane passt auf und schießt den Ball aus der kritischen Zone.

33. Min Auch nach gut 30 Minuten ist es noch ein sehr abwartendes Finale. Eine Großchance gab es auf beiden Seiten noch nicht, die beiden Teams neutralisieren sich weitgehend.

31. Min Auch der erste spanische Spieler sieht Gelb: Olmo will den aufspringenden Ball an Rice vorbei bugsieren, tritt bei seiner Bewegung aber dem englischen Mittelfeldmann auf den Oberschenkel.

30. Min Nico Williams kann auch Defensive: Der spanische Flügelspieler klaut Kane den Ball im Mittelfeld und passt zurück zum eigenen Keeper Unai Simon.

28. Min Abschluss von Ruiz! Mehr als eine Torannäherung war das aber nicht. Der Profi von PSG schließt mit seinem schwachen rechten Fuß aus etwa 18 Metern von halbrechts ab, der abgefälschte Schuss landet in Pickfords Armen.

25. Min Die erste Verwarnung des Spiels geht stattdessen an Bayern-Stürmer Kane. Der englische Kapitän hatte Ruiz etwas rüde mit gestrecktem Bein auf den Fuß getreten.

24. Min Nach einer Ecke für Spanien kontert England, doch Saka wird von Carvajal gefoult. Der Rechtsverteidiger der Iberer kommt ohne Gelbe Karte davon.

23. Min Die erste richtige Chance des Spiels lässt weiter auf sich warten. Eine Flanke von Lamine Yamal landet in den Armen von Pickford.

21. Min Spaniens Linksverteidiger Marc Cucurella, dessen Handspiel im Viertelfinale gegen die DFB-Elf nicht geahndet worden war, wird übrigens auch diesmal von einigen Fans im Stadion ausgepfiffen. Die spanischen Anhänger reagieren mit positiven Gesängen in Richtung ihres Nationalspielers.

19. Min Shaw hat im Duell mit Lamine Yamal weiterhin die Oberhand, ist diesmal im Zentrum vor dem Wunderkind des FC Barcelona am Ball und setzt zum erfolgreichen Befreiungsschlag an.

17. Min Rice setzte 20 Meter vor dem spanischen Tor zum Weitschuss an, nachdem Saka in den Rückraum gepasst hatte. Spaniens Kapitän Rodri hatte aber gut antizipiert und blockt den Versuch aus der Distanz.

15. Min England wird erstmals gefährlich! Walker hinterläuft Saka und wird auf der rechten Seite angespielt. Seine flache Flanke von der Grundlinie aus wird zur Ecke geklärt. Die wird nicht gefährlich, Spaniens Hintermannschaft bereinigt die Situation.

13. Min Spaniens Verteidiger Le Normand setzte nach der Ecke und einer Kopfball-Ablage von Rodri zum Fallrückzieher an, kann den Ball artistisch aber nicht in Richtung des englischen Tores befördern.

12. Min Wichtiges Tackling von Stones! Williams dringt von der linken Seite in den Strafraum der Engländer ein und will aus spitzem Winkel abschließen. Doch der Verteidiger von Manchester City rauscht heran und klärt per Grätsche zur Ecke.

11. Min Bei der Ausführung des Freistoßes hat Guehi nach Ansicht von Schiedsrichter Letexier etwas zu stark gegen Laporte geschoben. Es gibt Freistoß für Spanien.

10. Min Nach dem ersten etwas heftigeren Foul des Spiels gibt es Freistoß für England auf der linken Seite. Rodri war gegen Bellingham zu spät gekommen.

9. Min Die Iberer suchen nach Lücken, finden aber keine. Englands Mittelfeldmann Rice gewinnt im Zentrum einen Zweikampf, es gibt Einwurf für die „Three Lions“ in einer verhaltenen Anfangsphase.

7. Min Spanien ist bemüht, die Spielkontrolle an sich zu reißen. Die Engländer hingegen stehen mit elf Spielern in ihrer eigenen Hälfte und machen das Spielfeld klein.

5. Min Erstmals segelt ein Ball von der linken Seite in den Sechzehner Englands. Williams flankt – und Stones klärt zur Ecke. Die bringt nichts ein, die „Three Lions“ klären.

4. Min Shaw gewinnt seinen nächsten Zweikampf und verhindert einen erneuten Angriffsversuch der Spanier, die in den ersten Minuten mehr Ballbesitz haben.

2. Min Lamine Yamal hat erstmals in der Hälfte des Gegners den Ball und geht gegen Shaw ins Dribbling. Der Engländer gewinnt den Zweikampf souverän.

1. Min Der Ball rollt! Und Spanien, das offiziell als Heimmannschaft geführt ist, spielt in der ersten Halbzeit von rechts nach links im Berliner Olympiastadion. England hat angestoßen.

Anpfiff!