ZDF-Experten entsetzt über England: „Das kann nicht der Anspruch sein“

Die früheren Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker haben die Leistung und Spielweise Englands trotz des EM-Auftaktsiegs gegen Serbien kritisiert. „Der Kader ist anderthalb Milliarden Euro wert. Dass sie so spielen, finde ich immer ein bisschen enttäuschend“, sagte TV-Experte Kramer (33) im ZDF nach dem 1:0 der Engländer am Sonntagabend.

Dabei missfiel dem Gladbach-Profi besonders die defensive, tief stehende Ausrichtung von Trainer Gareth Southgate. „Das ist seit sechs, sieben Jahren so. Ich gucke mir jedes Mal England an, und weiß nicht, was sie machen wollen. Mit dem Kader erwarte ich mir, dass man drüberfährt“, sagte Kramer. „Das kann ja nicht der Anspruch sein, bei aller Liebe.“

Mertesacker: „Ganz schwacher Auftritt“

Auch Mertesacker attestierte dem Team um Bayern-Star Harry Kane einen „ganz schwachen Auftritt“. Dabei sei der Stürmer „nur hinterhergelaufen“, sagte der 39-Jährige, der in seiner Karriere lange für den FC Arsenal gespielt hatte.

Für Ex-Bundesligaprofi Owen Hargreaves war die Leistung der Engländer immerhin „okay“. Bei MagentaTV hob der 43-Jährige besonders den Torschützen Jude Bellingham hervor: „Das Spiel war nicht Weltklasse. Nur Jude war Weltklasse. England muss viel besser spielen, wenn sie das Turnier gewinnen wollen.“ (dpa/bv)