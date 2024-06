„So ein Scheiß“: Medienbericht macht Nagelsmann komplett fassungslos

Julian Nagelsmann hat überaus verärgert auf die Störgeräusche vor dem vorletzten EM-Test reagiert.

„Ich war schockiert, dass solche Fragen gestellt werden. Ich finde es rassistisch“, sagte der Bundestrainer am Sonntag im deutschen EM-Quartier in Herzogenaurach. Anlass war eine repräsentative Umfrage für die WDR-Sendung „Sport Inside“, in der jeder Fünfte sich eine „weißere“ Nationalelf gewünscht hatte.

Einen Tag vor dem Duell mit der Ukraine am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg lobte Nagelsmann zunächst Joshua Kimmich für sein „gutes, klares und reflektiertes Statement“ zum selben Thema. „Ich sehe es ähnlich, ich finde die Fragestellung Wahnsinn“, betonte er.

Nagelsmann betont die Vorbildfunktion der DFB-Elf

Der Bundestrainer appellierte: „Wir müssen aufwachen! Es gibt unzählige Menschen in Europa, die flüchten müssen. Ich finde es Wahnsinn, wie verblendet wir da sind.“ Eine Fußball-Mannschaft wie die DFB-Elf könne „Vorbild sein, wie man verschiedene Kulturen und Hautfarben vereint und an einem gemeinschaftlichen Ziel arbeitet“.

Er selbst wolle keinen Spieler mit Wurzeln im Ausland missen, ergänzte der 36-Jährige: „Ich hoffe, nie wieder etwas über so eine Scheiß-Umfrage lesen zu müssen.“