Rät die Polizei EM-Fans zu Cannabis-Konsum? Wirbel um Bericht

Rauchen statt trinken, entspannen statt pöbeln: Die Polizei Gelsenkirchen soll einen außergewöhnlichen Vorschlag zur Vermeidung von Krawallen während der EM geliefert haben. Anstatt sich zu betrinken sollten demnach Fans, die sich während der EM berauschen wollen, dies lieber mit Cannabis tun.

„Alkoholkonsum kann aggressiv machen, während Cannabisrauchen die Menschen in eine entspannte Stimmung versetzt“, soll der Gelsenkirchener Polizeisprecher Stephan Knipp laut der englischen Boulevardzeitung „The Sun“ gesagt haben.

Allerdings wurde Bericht von der Polizei bereits dementiert: „Diverse Medien berichten, die Polizei in Gelsenkirchen habe dazu aufgerufen, lieber Cannabis als Alkohol zu konsumieren. Das ist falsch. Diese Fehlinformation stammt von einem einzelnen englischen Journalisten, der einen Sprecher der Polizei Gelsenkirchen falsch zitiert hat.“

Im Stadion gibt’s nur „light“ Bier

Der Polizeiführer Peter Both stellte klar: „Die Polizei sorgt für die Sicherheit der Fans während der Fußballeuropameisterschaft und reagiert unabhängig von Rauschmitteln auf aggressive Gruppen, die sich als Störer hervortun.“

Hintergrund ist das Hochrisikospiel zwischen der englischen und der serbischen Nationalmannschaft in Gelsenkirchen am Sonntag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV). In der Arena auf Schalke wird aus diesem Grund bei der Partie nur Bier mit reduziertem Alkoholgehalt (2,5 Prozent) ausgeschenkt. (sid/lw)