Das beste Spiel seines Lebens! DFB-Star Musiala verblüfft mit unfassbarer Quote

Es wurde ziemlich oft laut an diesem wundervollen Fußballabend, an dem das DFB-Team die Schotten mit 5:1 aus der Allianz-Arena fegte. Kein anderer deutscher Spieler aber heimste so viel Applaus ein wie Jamal Musiala. Als der Bayern-Star nach 74 Minuten das Feld verließ und seinem Vereinskollegen Thomas Müller wich, erhoben sich die Fans und huldigten dem Offensivspieler, der zuvor überragend auftrumpfte und zum „Man of the Match“ gewählt wurde.

Es gab beim so gelungenen EM-Auftakt viele großartig aufspielende deutsche Spieler. Musiala aber stellte sie alle noch leicht in den Schatten. Nicht nur wegen seines Traumtores zum 2:0, sondern weil er permanent Lücken in die schottische Abwehr riss und niemals in seinem Tatendrang zu bremsen war. Dazu spielte der Offensivmann bis zu seiner Herausnahme keinen einzigen Fehlpass, jedes seiner 32 Zuspiele kam an – absolute Weltklasse!

DFB-Star Musiala beeindruckte sich selbst

Tatsächlich schien der 21-Jährige selbst von seiner Leistung beeindruckt zu sein. Ob dies das beste Spiel seines Lebens gewesen sei, wurde er gefragt, als er um kurz nach Mitternacht ein letztes Mal vor die Presse trat, ehe sich der DFB-Tross per Bus aus München zurück ins Team-Quartier nach Herzogenaurach machte. „Ja, das kann man wohl so sagen“, antwortete er dann und strahlte. „Ich bin happy, dass wir so viele Tore geschossen haben und so gestartet sind.“

Musiala vertrieb mit seiner Klasseleistung auch die bösen Geister der WM 2022. In Katar hatte er beim verlorenen Gruppenauftakt gegen Japan (1:2) noch mehrere gute Chancen vergeben. Diesmal traf er. Und wie. „Damals sind die Bälle nicht reingegangen, diesmal schon“, stellte Musiala fest. „Das macht mich glücklich.“

Am Mittwoch treffen Musiala und das DFB-Team auf Ungarn

So wollen sie weitermachen, schon am Mittwoch in Stuttgart gegen die Ungarn. „Das war jetzt erst der erste Schritt“, versprach der angehende Superstar, nach dem sich längst alle Topklubs Europas die Finger reiben. Eine Ansage wie eine Drohung an die Konkurrenz.