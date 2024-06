„Pyrotechnik…“: Neuer Fan-Gesang bei Länderspielen – Spur führt zum Ballermann

Manche Geschichten kann man sich nicht besser ausdenken. Dazu gehört auch die Story hinter dem Fan-Gesang, der jüngst sogar bei Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft zu hören ist. Sowohl beim 0:0 gegen die Ukraine in Nürnberg als auch beim 2:1 gegen Griechenland in Mönchengladbach hallte es von den Tribünen: „Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen, wir werden dafür kämpfen, und lassen Emotionen freien Lauf“. Was steckt dahinter?

Eines ist sicher: Nicht der gesamte deutsche Anhang setzt sich auf einmal für das Abbrennen von bengalischen Feuern und anderen pyrotechnischen Erzeugnissen ein. Die Massentauglichkeit des neuen Fan-Gesangs hat einen anderen Ursprung. Bei TikTok sorgt seit einiger Zeit ein Altenpfleger namens Niko aus Delitzsch in Sachsen für Unterhaltung. Dort singt er Fan-Gesänge diverser Klubs nach, filmt sich dabei auf seinem Balkon. „Der Balkonultra“ ist sein Künstlername, so heißt auch der gleichnamige Account.

TikTok-Trend landet am Ballermann

Eines seiner Videos ging dann mit Verspätung viral und wurde zum absoluten Hit auf TikTok und Instagram. Es ist das Video, auf dem der Balkonultra das Pyrotechnik-Lied singt. Aber wieso grölen diesen Song plötzlich Fans bei Deutschland-Spielen?

Die Spur führt nach Mallorca an den Ballermann. Denn dort gehört das Lied seit Saisonbeginn im April zum Standard-Repertoire der feiernden Partygänger im Megapark und im Bierkönig. Immer wieder grölen es die Gäste der Party-Tempel und sind damit sogar nicht selten Lauter als die Musik aus den Boxen. Nicht lange hat es gedauert, da sprang auch Ikke Hüftgold, Partysänger und Produzent, auf den Pyrotechnik-Zug auf, machte jüngst aus der TikTok-Version gemeinsam mit dem Sänger Marc Eggers und eben dem Balkonultra einen Ballermann-Song.

Eggers lud den Balkonultra Niko nach den Studioaufnahmen kurzerhand nach Mallorca ein. Es war Nikos erster Flug überhaupt. Der Altenpfleger, sichtlich gerührt, trat dann gemeinsam mit Eggers, dessen Party-Hit „Oberteil“ zu den Songs der Saison zählt, im Megapark auf und heizte dem Publikum ordentlich ein.

Nicht unwahrscheinlich, dass die Gröl-Welle von der Playa de Palma in die deutschen Stadien schwappte. Jetzt werden alle TV-Zuschauer während der EM in den Genuss dieses viralen Wunders kommen. Fußball verbindet halt – auch auf diese Art.