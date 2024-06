Letzter EM-Spieltag im TV: RTL und MagentaTV mit Exklusiv-Spielen

Der dritte und damit letzte Spieltag der Gruppenphase steht ab Sonntag an. Gesucht werden die besten 16 Teams, die in das Achtelfinale der Europameisterschaft einziehen. Parallel zu den öffentlich-rechtlichen Übertragungen auf ARD und ZDF hat sich auch RTL weitere vier Matches gesichert. Unter anderem können sich die Zuschauer des Kölner Privatsenders auf die Partie Spanien gegen Albanien freuen.

Außerdem zeigt RTL die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo sowie die Entscheidungsspiele in zwei Hammergruppen mit den Niederlanden gegen Österreich (Gruppe D) und der Ukraine gegen Belgien (Gruppe E). Besonders brisant: In Gruppe E gehen alle vier Teams punktgleich in ihren letzten Gruppenspieltag. Zudem hat der Sender die Rechte für ein Achtel- und ein Viertelfinale bekommen.

Diese EM-Gruppenspiele zeigt RTL im Free-TV exklusiv:

Albanien gegen Spanien (Mo., 24.06., 21 Uhr)

Niederlande gegen Österreich (Di., 25.06., 18 Uhr)

Ukraine gegen Belgien (Mi., 26.06., 18 Uhr)

Georgien gegen Portugal (Mi., 26.06., 21 Uhr)

MagentaTV bietet Konferenz an

Wie gewohnt werden alle Spiele zusätzlich bei MagentaTV übertragen. Das Besondere: Da die letzten beiden Gruppenspiele traditionell zeitgleich um 21 Uhr gespielt werden, bietet der kostenpflichtige Telekom-Streamingdienst den Zuschauern eine Konferenz-Übertragung an.

Mit dem Spiel der beiden deutschen Gruppengegner Schottland und Ungarn findet am Sonntag (21 Uhr) zudem das dritte Exklusiv-Spiel statt, dass nur bei MagentaTV zu sehen sein wird. Das Spiel des DFB-Teams gegen die Schweiz wird zusätzlich bei der ARD im Free-TV übertragen.

Diese EM-Gruppenspiele laufen bei ARD und ZDF:

Schweiz gegen Deutschland (So., 23.06., 21 Uhr, ARD)

Kroatien gegen Italien (Mo., 24.06., 21 Uhr, ZDF)

Frankreich gegen Polen (Di., 25.06., 18 Uhr, ZDF)

England gegen Slowenien (Di., 25.06., 21 Uhr, ZDF)

Slowakei gegen Rumänien (Mi., 26.06., 18 Uhr, ARD)

Tschechien gegen Türkei (Mi., 26.06., 21 Uhr, ARD)

Zudem steht das nächste MagentaTV-Spiel fest: Die Partie zwischen Dänemark und Serbien wird am Dienstag ausschließlich beim Pay-TV-Dienst abrufbar sein.