Probleme bei EM-Übertragung: Fans sauer auf MagentaTV

Bei der Buchung des Streamingdiensts MagentaTV der Deutschen Telekom rund um die Übertragung des EM-Vorrundenspiels zwischen der Schweiz und Ungarn (3:1) haben Fans am Samstag Probleme erlebt.

„Aufgrund des hohen Andrangs kann es aktuell zu Verzögerungen beim Buchungsvorgang von MagentaTV kommen“, schrieb das Unternehmen bei X.

EM: MagentaTV entschuldigt sich bei Fans

Man arbeite mit „Hochdruck“ an einer Lösung und bitte um Entschuldigung. Die Übertragung selbst laufe aber reibungslos und sei von den Beeinträchtigungen nicht betroffen.

In den sozialen Medien hatte es Beschwerden gegeben, weil Fußball-Fans ihr Abonnement offenbar nicht pünktlich hatten abschließen können und in einer Warteschlange landeten, während die Partie zwischen den deutschen Gruppengegnern in Köln bereits lief.

MagentaTV zeigt alle 51 Spiele dieser EM live – einige davon exklusiv. (aw/dpa)