Kroos mit neuer Rolle beim DFB? Ex-Weltmeister hat eine Idee

Ex-Nationalspieler Andreas Möller appelliert an den Deutschen Fußball-Bund, dem zurückgetretenen Toni Kroos eine Position im Verband anzubieten.

„Der deutsche Fußball und der DFB sollten alles unternehmen, dass Kroos mit seiner unglaublichen Erfahrung in anderer Form am Ball bleibt, in welcher Funktion auch immer“, schrieb der frühere Welt- und Europameister in einer Kolumne des „Kicker“ (Montag). Der 34 Jahre alte Kroos hatte schon vor der EM angekündigt, seine Karriere nach der Heim-EM zu beenden.

Möller: „Toni Kroos war der Schlüssel“

„Für seine im Februar erklärte Bereitschaft zur Rückkehr ins Nationalteam verdient er heute großen Respekt und hohe Dankbarkeit!“, lobte der 56 Jahre alte Möller den langjährigen Mittelfeld-Star von Real Madrid. „Er hat der Nationalmannschaft einen mächtigen Schub gegeben. Er war der Schlüssel dafür, dass wir ins Viertelfinale gekommen sind.“ Das Viertelfinalaus nach Verlängerung gegen Spanien (1:2) konnte allerdings auch Kroos nicht abwenden.

Für die nähere Zukunft ist Möller trotz des anstehenden personellen Umbruchs im DFB-Team zuversichtlich. „Diese Europameisterschaft hat dem gesamten deutschen Fußball mächtig Auftrieb gegeben und die Nationalelf auf jeden Fall auf den richtigen Weg gebracht“, schrieb der Champions-League-Sieger von 1997.