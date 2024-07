1:2! Spanien schockt DFB-Elf in der Verlängerung– Deutschland ausgeschieden

Deutschland muss sich Spanien mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann kassiert nach einer dramatischen Aufholjagd nach dem Rückstand durch Olmo (51.) und dem Ausgleich von Wirtz (88.) den entscheidenden Treffer in der Verlängerung. Merino (119.) lässt alle Hoffnungen auf den Titel bei der Heim-EM platzen. Für Toni Kroos endet seine Karriere ausgerechnet mit einer Niederlage gegen seine Wahlheimat.

Es war alles angerichtet für einen denkwürdigen Abend im ausverkauften Stuttgarter EM-Stadion. Mit Deutschland und Spanien trafen die treffsichersten Mannschaften des Turniers aufeinander, glänzten jedoch erst vor allem mit konzentrierter Defensive. Pedri (1.) sorgte für das erste offensive Zeichen in dieser Partie. Der Jungstar vom FC Barcelona musste allerdings erst kurz darauf wegen eines Fouls von Toni Kroos verletzt ausgewechselt werden.

Den ersten deutschen Torschuss verzeichnete David Raum (11.), aber es fehlte noch die Genauigkeit. Der eingewechselte Dani Olmo (17.) machte es in der Folge nicht besser. Kai Havertz (21.) verpasste die beste Möglichkeit der Anfangsphase. Von da an war das Spiel vor allem von Fouls und kurzen Unterbrechungen geprägt. Erneut Havertz (35.) war es, der Unai Simon den nächsten Sieg im direkten Duell gönnen musste. Der deutsche Stürmer ließ die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Manuel Neuer (36.) hielt vor der Halbzeit das Unentschieden fest.

Nach dem Wiederanpfiff gehörte der erste Torschuss erneut den Gästen. Aber Alvaro Morata (47.) konnte seinen Versuch nicht aufs Tor bringen. Die Südeuropäer legten sich die DFB-Auswahl jetzt zurecht. Im Dauerdruck der Spanier vollendete schließlich Dani Olmo (51.) unhaltbar für Manuel Neuer. Fast mit dem direkten Gegenangriff (53.) hatte Raum die Chance auf den Ausgleich. Es sollte der Startschuss für ein deutsches Anrennen werden.

Bei Niclas Füllkrug (64.) fehlte allerdings erneut die Genauigkeit. Die Spieler von Julian Nagelsmann verzweifelten zudem ein ums andere Mal an Keeper Unai Simon. So auch Robert Andrich (69.) Und dann kam auch noch das Pech dazu. Füllkrug (77.) setzte seinen Versuch nur an den Pfosten, Kai Havertz (81.) lupfte knapp über das leere Tor.

Aber Deutschland blieb dran und rettete sich dank Florian Wirtz (88.) in die Verlängerung. Mit seinem Ausgleich brachen alle Dämme im Stadion. Jetzt schien auch der Sieg wieder deutlich greifbarer. Doch es sollte anders kommen.

Denn die Spanier stellten ihr Spiel merklich um, setzten wieder mehr auf Ballbesitz und drängten die deutsche Mannschaft hinten rein. Die Torchchüsse von Mikel Oyarzabal (103.) und Florian Wirtz (105 + 1′) sollten die einzigen gefährlicheü Torschüsse des ersten Durchgangs sein.

Die letzten 15 Minuten des Spiels sollten direkt mit einem Aufreger starten. Cucurella (106.) bekam einen Schuss von Jamal Musiala im eigenen Strafraum an die Hand. Doch die Pfeife von Anthony Taylor blieb, wie selten an diesem Abend, stumm. Eine klare Torchance sollte sich die deutsche Mannschaft nicht mehr herausspielen. Stattdessen stürzte Merino (119.) Deutschland mit seinem Kopfball ins Tal der Tränen. Für Toni Kroos sollte es das letzte Spiel seiner Karriere gewesen sein.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

120. + 7 Min Der Ball fliegt in die Hände von Unai Simon. Dann ist Schluss in Stuttgart. Grenzenloser Jubel bei den Spaniern und pure Enttäuschung bei den deutschen Spielern.

120. + 6. Min Der Ball liegt fast dort, von wo aus Toni Kroos seinen legendären Freistoß gegen Schweden geschossen hat. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für eine Wiederholung. Auch Manuel Neuer ist mit vorne.

120. + 5 Min Dani Carvajal sieht Gelb-Rot und muss vom Platz. Der Rechtsverteidiger umklammert Jamal Musiala von hinten am Hals und bringt ihn zu Fall.

120. + 4 Min Es gibt wegen des Tores nochmal Zeit obendrauf.

120. + 3 Min Füllkrug fast mit dem Ausgleich! Per Kopfball bringt der Dortmunder den Ball aus neun Metern aufs Tor. Knapp fliegt das runde Leder am rechten Pfosten vorbei.

120. + 2 Min Eben gab es reichlich Ping-Pong im spanischen Strafraum, aus dem die deutsche Mannschaft aber kein Kapital schlagen konnte.

120. + 1 Min Drei Minuten bekommt die deutsche Mannschaft für den Ausgleich.

120. Min Ist das die Entscheidung und das endgültige Turnieraus für Deutschland? Dani Olmo darf unbedrängt flanken und in der Mitte verliert Antonio Rüdiger zum ersten Mal in diesem Spiel einen Gegenspieler aus den Augen. Artistisch lässt Merino den Ball über seine Stirn rutschen und trifft aus acht Metern. Wieder ist Neuer chancenlos.

119. Min Tor für Spanien! Merino schockt Deutschland

118. Min Wir nähern uns dem Elfmeterschießen. Schafft es nochmal ein Team hier für Jubelstürme zu sorgen?

117. Min Unai Simon mit der Glazparade! Eine Flanke von Florian Wirtz bringt Niclas Füllkrug in Richtung langes Eck. Mit den Fingerspitzen kratzt Simon den Ball gerade so noch raus.

116. Min Nacho blockt Wirtz ohne den Ball, bekommt den Kontakt vom Leverkusener und bricht zusammen, als wäre der Blitz eingeschlagen. Sowas hat der Ex-Kapitän von Real Madrid nicht nötig.

115. Min Toni Kroos schleppt sich nur noch über den Platz. Bei fast jeder Aktion muss er Vorsicht walten lassen.

114. Min Deniz Undav sieht auf der Bank die Gelbe Karte wegen Meckerns.

112. Min Toni Kroos liegt auf dem Boden und die Spanier spielen trotzdem weiter. Oyarzabal probiert es erneut mit dem Schlenzer ins linke untere Eck. Wieder geht das Spielgerät am Tor von Manuel Neuer vorbei.

111. Min Joshua Kimmich springt an der Seitenlinie mit der Schulter voran ins Gesicht von Cucurella. Der Spanier landet heftig auf dem Boden, kann aber zum Glück von alleine wieder aufstehen.

110. Min Rodri sieht für ein taktisches Foul Gelb.

109. Min Florian Wirtz und Jamal Musiala tragen den Konter nach der Ecke bis an den spanischen Strafraum. Dort spielt Wirtz auf den nachgelaufenen Füllkrug, der unter Beweis stellt, dass er mit dem rechten Fuß deutlich torgefährlicher ist als mit dem linken.

108. Min Antonio Rüdiger grätscht eine flache Hereingabe von Merino zur Ecke. Dafür feiert sich der deutsche Abwehrchef zurecht ab.

106. Min Gibt es den Elfmeter für Deutschland? Musiala zieht aus der Distanz ab und trifft aus der Nähe die Hand von Cucurella. Anthony Taylor entscheidet sofort auf Weiterspielen. Der VAR greift ebenfalls nicht ein.

Anpfiff 2. Halbzeit der Verlängerung

Was für ein Viertelfinale. Spanien beginnt wieder druckvoll und Deutschland kann fast noch den Lucky Punch in Person von Florian Wirtz setzen. Wer auch immer dieses Spiel für sich entscheiden mag, es ist schon jetzt ein denkwürdiger Abend in Stuttgart.

Abpfiff 1. Halbzeit der Verlängerung

105. + 1 Min Einem ganzen Stadion stockt der Atem! Thomas Müller spielt quer auf Florian Wirtz, der aus 16 Metern nur hauchdünn unten rechts vorbeischießt.

105. Min Eine Minute wird es in dieser ersten Halbzeit der Verlängerung oben drauf geben.

104. Min Mittelstädt und Anton erobern in Teamarbeit den Ball von Ferran Torres, von dem in dieser Verlängerung noch nichts zu sehen ist.

103. Min Oyarzabal nimmt aus 21 Metern Maß und probiert es mit dem Schlenzer. Links unten geht sein Schuss am Tor vorbei.

102. Min Fabian Ruiz verlässt von Krämpfen geplagt das Spielfeld. Für ihn darf Joselu nochmal Minuten sammeln.

101. Min Jamal Musiala zieht den Sprint an, bekommt den Ball von Wirtz und lässt mit einem kleinen Wackler Carvajal aussteigen. Mit viel Druck will er den Ball vors Tor bringen, aber Unai Simon ist auf seinem Posten.

100. Min Gelbe Karte für Dani Carvajal, der den Ball mit der Hand abfängt und so den deutschen Konter unterbindet.

99. Min Nicht mehr alle Spieler auf dem Platz können das schnelle Tempo jetzt noch mitgehen. Die Abstände bei Kontern werden immer größer.

98. Min Toni Kroos foult steigt Fabian von hinten in die Beine. Beide Akteure bleiben erstmal am Boden liegen. Ein riskantes Spiel, dass Deutschlands erfolgreichster Fußballer aller Zeiten hier in Stuttgart spielt.

97. Min Dani Olmo will es mal wieder mit dem Fernschuss versuchen, aber Antonio Rüdiger blockt den Versuch resolut.

96. Min Die Spanier haben wieder Oberwasser. Doch der Defensivriegel der Deutschen hält.

95. Min Dani Olmo spielt einen klasse Steckball auf Oyarzabal. Weil Tah direkt am Spanier dran ist, rollt der Ball unkontrolliert über die Grundlinie.

94. Min Cucurella wird von Florian Wirtz fernab des Balles im Gesicht getroffen. Der Torschütze zum 1:1 sieht die Gelbe Karte.

93. Min Die Ecke bringt nichts ein. Aber Deutschland bleibt im Ballbesitz, nachdem Rodri beim Konter wegrutscht.

92. Min Jamal Musiala spielt den Ball in die Tiefe auf Florian Wirtz, dessen Querpass von Dani Carvajal erneut zur Ecke geklärt wird.

91. Min Um die Defensive wieder zu stabilisieren, tauscht Julian Nagelsmann Waldemar Anton mit Kai Havertz.

Anpfiff 1. Halbzeit der Verlängerung

Es geht in die Verlängerung und das ist aus deutscher Sicht absolut verdient. Seit dem Rückstand war die DFB-Auswahl die spielbestimmende Mannschaft. Das Tor von Florian Wirtz war schließlich die Belohnung für den großen Aufwand. Jetzt wird es interessant zu sehen, welche Mannschaft wie viel Risiko gehen wird.

Abpfiff

90. + 4 Min Thomas Müller dribbelt sich an die Grundlinie durch und sucht Füllkrug in der Mitte. Die Hereingabe ist einen Ticken zu hoch angesetzt. Füllkrug verpasst knapp alleinstehend vor dem spanischen Tor.

90. + 2 Min Niclas Füllkrug liegt am Boden und Spanien macht keine Anstalten, den Ball ins Aus zu spielen. Am Ende landet der Ball im Seitenaus.

90. + 1 Min Vier Minuten Nachspielzeit sind angezeigt worden.

89. Min Der verdiente Ausgleich! Auf Verdacht bringt Maximilian Mittelstädt den Ball an den zweiten Pfosten, wo Joshua Kimmich per Kopf an die Fünferecke zurücklegt. Ansatzlos schließt Wirtz ab und platziert die Kugel links im Tor.

88. Min Tor für Deutschland! Wirtz knallt ihn rein

87. Min Ecke für Deutschland. Andrich spielt den starken Ball raus auf Wirtz, der die Kugel an den zweiten Pfosten flankt. Carvajal geht auf Nummer sicher und befördert den Ball über die Grundlinie.

86. Min Den ersten versuch unterbricht Anthony Taylor, den Zweiten bringt Kroos punktgenau auf den Kopf von Kai Havertz, der die Kugel aus kurzer Distanz nicht über die Linie drücken kann. Simon pariert am zweiten Pfosten.

85. Min Freistoß für Deutschland. Rund 27 Meter vor dem spanischen Tor schnappt sich Toni Kroos den Ball.

84. Min Fabian sorgt für einen der jetzt wenigen Entlastungen der Spanier. Aus dem Halbfeld schießt er deutlich über das Tor.

82. Min Erst sieht Unai Simon die Gelbe Karte wegen Zeitspiels, dann trifft er beim Abstoß den Ball überhaupt nicht. Kai Havertz läuft, verfolgt von Nacho auf das spanische Tor zu. Simon ist herausgelaufen und Havertz wittert seine Chance. Aber der Arsenal-Profi setzt seinen Lupfer deutlich über das leere Tor.

81. Min Jamal Musiala knallt die Kugel ans linke Außennetz. Da wäre mehr drin gewesen.

80. Min Julian Nagelsmann setzt alles auf eine Karte und nimmt Jonathan Tah raus. Für ihn kommt Thomas Müller. Vielleicht gibt es ja nochmal die eine Situation für den Bayern-Routinier.

79. Min Zweifachwechsel bei Spanien. Morata und Nico Williams haben Feierabend. Merino und Oyarzabal sollen jetzt für neuen Schwung sorgen.

78. Min Stuttgart ist nach dieser Aktion wieder wach. Mit lauten Gesängen feuern die Fans die DFB-Auswahl an.

77. Min Füllkrug an den Pfosten! Florian Wirtz spielt im spanischen Sechzehner auf Niclas Füllkrug, der per Grätsche den Ball aufs Tor bringt. Nacho kommt nicht mehr ran. Der Ball knallt ans Aluminium und von da aus zurück ins Feld. Simon kann nur hinterherschauen.

74. Min Vom rechten Strafraumeck aus kommt der Ball auf das Tor von Manuel Neuer geflogen, der mit der Hand an den Ball kommt und somit das Tor verhindert. Der hätte oben links gepasst. Den deutschen Konter unterbindet Torres, indem er Jamal Musiala in Ringer-Manier umarmt. Klare Gelbe Karte.

73. Min Maximilian Mittelstädt bleibt zunächst im Laufduell gegen Ferran Torres am Spanier dran, geht dann aber im Zweikampf zu ungestüm zur Sache. Weil er sich zu heftig über den Freistoßpfiff beschwert, sieht auch er Gelb von Anthony Taylor.

72. Min Niclas Füllkrug setzt einen Kopfball knapp neben den rechten Pfosten.

71. Min Kai Havertz und Niclas Füllkrug sorgen für mächtig Betrieb im spanischen Strafraum. Von Füllkrug landet der Ball bei Havertz, dessen Schuss von Carvajal per Grätsche geblockt wird.

69. Min Robert Andrich prüft Unai Simon aus 17 Metern. Mit rechts versucht es der Sechser und will den Ball unten rechts einschweißen. Aber Simon ist da und kratzt den Ball aus der Ecke heraus.

67. Min Nachdem er Dani Olmo festhält, sieht Toni Kroos nun folgerichtig die Gelbe Karte. Gemessen an der Anzahl seiner Fouls blieb Taylor mittlerweile keine andere Wahl mehr.

66. Min Kai Havertz zieht das Solo an und legt dann in den Lauf von Füllkrug. Weil Laporte noch mit der Fußspitze dran ist, kann der Stürmer den Pass nicht richtig verarbeiten. Simon ist aus seinem Tor herausgeeilt und hält die Kugel fest.

65. Min Jamal Musiala rutscht auf dem Ball aus und trifft dann direkt vor den Augen von Anthony Taylor Morata am Fuß. Freistoß für Spanien.

64. Min Wieder Ecke von der rechten Seite. Diesmal findet Toni Kroos den Kopf von Niklas Füllkrug. Doch der Ball ist etwas in den Rücken des Dortmund-Stürmers geschlagen, weshalb der die Kugel nicht richtig platzieren kann.

63. Min Lamine Yamal verlässt den Platz in Begleitung eines Pfeifkonzerts. Für ihn ist Ferran Torres neu drin.

61. Min Der Eckball bringt nichts ein, weil Laporte und Nacho in der Mitte alle Hereingaben wegköpfen.

60. Min Florian Wirtz versucht es aus der Distanz. Cucurella fälscht mit dem Rücken ab. Vielleicht geht ja jetzt mal etwas aus einem Standard heraus.

59. Min Das Publikum ist auf jeden Fall da. Lautstark peitscht es die Mannschaft nach vorne.

58. Min Für Spanien ergeben sich jetzt natürlich offensive Räume. Olmo besetzt die Box und versucht den Ball diesmal auf Morata querzulegen. Tah hat aufgepasst und fängt den Pass ab.

57. Min Julian Nagelsmann reagiert auf den Rückstand und wechselt erneut doppelt. Niclas Füllkrug und Maximilian Mittelstädt ersetzen David Raum und Ilkay Gündogan.

56. Min Robert Andrich begeht sein erstes Foul und sieht direkt die Gelbe Karte. Auch er wäre wie Antonio Rüdiger im Halbfinale gesperrt.

55. Min Die DFB-Auswahl zeigt auf jeden Fall eine gute Reaktion. Jetzt gilt es dort anzuknüpfen.

53. Min Fast der direkte Ausgleich für Deutschland! Raum setzt sich mal auf links durch und bringt den Ball scharf vors Tor. Simon ist noch dran und Cucurella rettet im eigenen Fünfer. Ilkay Gündogan kann den Ball nicht mehr in Richtung Tor bringen.

52. Min David Ram lässt Lamine Yamal viel zu viel Platz am rechten Sechzehnereck. Der Barca-Profi hatte eben schon einmal bewiesen, wie gefährlich seine Ablagen sein können. Diesmal legt er parallel zur Sechzehnerkante quer und Olmo schließt gefühlvoll ab. Der Ball schlägt unten links ein. Keine Chance für Manuel Neuer.

51. Min Tor für Spanien! Dani Olmo schlägt höchst präzise zu

50. Min Dani Carvajal muss die Grätsche auspacken, um Jamal Musiala zu stoppen. Weil das Foul noch in der deutschen Hälfte stattfindet, belässt es Anthony Taylor nur bei einem Freistoß.

49. Min Pedri ist unterdessen mit einem bandagierten Knie auf die spanische Ersatzbank zurückgekehrt.

47. Min Riesenchance für Alvaro Morata! Dani Olmo und Nico Williams verlagern das Spiel nach rechts zu Lamine Yamal. Der 16-Jährige Ausnahmekönner serviert den Ball mit viel Gefühl für Alvaro Morata. Der spanische Kapitän kommt hart bearbeitet von Jonathan Tah zum Abschluss, befördert das Spielgerät im Fallen aber über die Latte.

46. Min Julian Nagelsmann taucht auf zwei Positionen. Leroy Sané und Emre Can bleiben in der Kabine und Florian Wirtz und Robert Andrich dürfen wieder ihr Können unter Beweis stellen. Luis de la Fuente nimmt seinen zweiten Wechsel vor. Nacho kommt für den mit Gelb vorbelasteten Le Normand.

Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit in Stuttgart und mit einem 0:0 geht es in die Kabine. Die deutsche Mannschaft stellt Spanien sichtlich vor Probleme, kann immer wieder den Rhythmus der hochgehandelten Spanier mit kleinen Fouls stören und die Roten zu Fernschüssen zwingen. Vorne vergibt Kai Havertz die besten zwei Möglichkeiten zur Führung gegen Unai Simon. Mit der gleichen Härte muss die Mannschaft von Julian Nagelsmann weiterspielen, muss allerdings auch vor Schiedsrichter Anthony Taylor aufpassen, dessen Linie nicht immer ganz klar ist. Toni Kroos und Emre Can stehen jeweils schon bei mehreren Fouls und wären wohl die nächsten Kartenkandidaten.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 2 Min Die Spanier erhöhen nochmal den Druck, kommen gegen das deutsche Bollwerk aber nicht durch. Cucurella setzt mit einem Foul an Ilkay Gündogan den Schlusspunkt in dieser Halbzeit.

45. + 1 Min Zwei Minuten Nachspielzeit wird es geben.

45. Min Jamal Musiala hilft hinten mit aus und klärt den Ball gegen drei Spanier im eigenen Strafraum. Wichtige Aktion des 21-Jährigen, der offensiv bislang noch nicht wirklich zur Entfaltung kommt.

43. Min Rodri kann einen perfekt getimten Ball auf Nico William spielen. Der Stürmer von Atletic Bilbao schlägt die Flanke vor den Fünfmeterraum, findet dort aber keinen Abnehmer. So landet das Spielgerät im Seitenaus.

42. Min Toni Kroos muss aufpassen. Gegen Olmo begeht er sein nächstes Foul. Irgendwann wird Taylor auch ihm eine Karte zeigen müssen.

39. Min Erst erobert Kimmich gut den Ball gegen Williams, dann braucht Kai Havertz zu lange, um eine Lösung zu finden. Dani Olmo schnappt sich die Kugel und zieht aus 25 Metern ab. Manuel Neuer pariert souverän.

38. Min Nico Williams wagt das Tänzchen gegen Kimmich, sucht dann aber vergeblich die Anspielstation. Über Rodri geht es wieder nach hinten.

36. Min Manuel Neuer rettet aus spitzem Winkel gegen Nico Williams, der sich auf dem linken Flügel gegen Kimmich durchgesetzte hat. Der deutsche Keeper ist blitzschnell unten und kratzt die Kugel mit der Hand aus dem kurzen Eck. Dann ertönt der Abseitspfiff.

35. Min Kai Havertz mit der nächsten Großchance! Der Stürmer nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an, dreht sich um die eigene Achse und zieht aus der Drehung ab. Unai Simon hat den Braten aber gerochen und hält den Ball fest. Nächste gute Gelegenheit für Deutschland.

34. Min Joshua Kimmich wagt sich mal in den spanischen Sechzehner, bekommt den Ball von Gündogan durchgesteckt und bringt die Kugel in die Mitte. Simon taucht ab und fängt die Kugel ab. Wahrscheinlich hätte ein Tor aber wegen Abseits von Joshua Kimmich nicht gegolten.

33. Min Antonio Rüdiger rettet per Grätsche gegen den durchgelaufenen Dani Olmo. Dafür bekommt er einen kleinen Szenenapplaus vom Stuttgarter Publikum.

32. Min Der deutsche Abwehrblock steht jetzt besser und gewinnt auch mehr zweite Bälle für sich. Toni Kroos fungiert als zentrale Anlaufstelle für fast jeden Angriff.

31. Min Emre Can unterbindet den spanischen Konter, indem er Lamine Yamal von hinten in das Standbein läuft. Diesmal lässt Taylor die Karte stecken. Alvaro Morata beschwert sich wohl auch deshalb beim Unparteiischen.

30. Min Das Spiel ist im Moment etwas zerfahren. Le Normand bekommt nach einem Foul an Ilkay Gündogan die Gelbe Karte gezeigt.

29. Min Nico Williams schlägt den Freistoß in die Box, wo allerdings kein Spanier an die Kugel kommt. Stattdessen kriegt Kroos das Offensivfoul für sich gepfiffen, weil er vor Olmo an den Ball kommt.

28. Min Gelbe Karte für David Raum, der Dani Carvajal im Weg steht.

27. Min Kroos bringt den Eckball scharf vors Tor, wo Kai Havertz und zu Fall kommt, aber in dem Gedränge wird das ein handelsüblicher Zweikampf gewesen sein.

26. Min Nächster Freistoß für Deutschland. Diesmal knapp vor der Mittellinie. Le Normand muss vor Rüdiger zur Ecke abfälschen.

25. Min Toni Kroos bringt den Ball in den Strafraum, wo Jonathan Tah den Kopfball nicht richtig setzen kann. Von seiner Stirn tropft das Spielgerät eher als Rückgabe in die Arme von Unai Simon.

24. Min Joshua Kimmich holt clever den Freistoß gegen Alvaro Morata raus. Der Spanier schubst den Rechtsverteidiger von hinten und bringt ihn so zu Fall. Taylor pfeift sofort. Gute Position für eine scharfe Hereingabe.

23. Min Aymeric Laporte traut sich nach vorne und probiert es mit dem Vollspannschuss aus 20 Metern. Manuel Neuer hat die Kugel, muss aber bei dem wuchtigen Abschluss nochmal nachgreifen.

21. Min Havertz verpasst die Führung! Ilkay Gündogan verlagert das Spiel von links nach rechts. Mit dem ersten Kontakt bringt Joshua Kimmich die Kugel ins Zentrum, wo Kai Havertz höher als alle anderen springt. Aus elf Metern köpft er und Unai Simon muss blitzschnell abtauchen. Das hätte der erste Treffer sein können.

20. Min Toni Kroos mit dem hohen Ball in die Spitze auf Musiala. Da kann der Münchener gar nicht rankommen.

19. Min Laporte lässt sich bei einem Freistoß in der eigenen Hälfte sehr viel Zeit und wird von Anthony Taylor zu einer schnelleren Spielfortsetzung animiert.

18. Min Deutschland kann sich jetzt mal in der spanischen Hälfte festspielen. Doch Torgefahr kann die Mannschaft von Julian Nagelsmann noch nicht erzeugen.

17. Min Die deutsche Abwehr offenbart riesige Lücken zwischen den Ketten und lässt Spaniens Mittelfeld massig Platz. Zum Glück von Manuel Neuer zielt Dani Olmo bei seinem Abschluss in den Fangzaun des Stuttgarter Stadions.

16. Min Ilkay Gündogan spielt einen klasse Steckball in den Lauf von David Raum. Der Leipziger will auf Havertz zurücklegen, bleibt aber an Le Normand hängen.

15. Min Jetzt nimmt die Partie mal Tempo in beide Richtungen auf. Ein Tor rückt immer näher.

14. Min Olmo läuft über den Ball und lässt Lamine Yamal den Vortritt. Der Youngster schießt unter der Mauer durch, verfehlt das Tor aber deutlich.

13. Min Antonio Rüdiger sieht die erste Gelbe Karte des Spiels. Direkt vor dem eigenen Sechzehner kommt er zu spät gegen Dani Olmo. Damit wäre er in einem möglichen Halbfinale gesperrt.

12. Min Auf der Gegenseite probiert es Nico Williams aus der Distanz Gefahr für das Tor von Manuel Neuer zu erzeugen.

11. Min David Raum verzeichnet den ersten deutschen Torschuss. Über die linke Seite kann er in den spanischen Sechzehner einlaufen, bekommt den Ball von Havertz serviert und bringt die Flanke nach innen. Dort steht Simon auf seinem Posten.

10. Min Rüdiger wird von Morata angepresst und produziert den Querschläger ins Seitenaus. Zu seinem Glück stand Morata vorher im Abseits. Freistoß für die DFB-Elf.

9. Min Das erste Mal hat die deutsche Mannschaft so etwas wie Ballbesitz. Über Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger kann Manuel Neuer das Spiel neu aufbauen.

8. Min Und so kommt es auch. Unter Tränen geht Pedri vom Platz. Für ihn kommt Dani Olmo ins Spiel.

7. Min Derweil könnte es bei den Spaniern schon jetzt zum ersten Wechsel kommen. Pedri muss wohl raus. Der Einschlag von Toni Kroos war wohl zu stark. Dani Olmo macht sich warm.

6. Min Die deutsche Mannschaft ist in den ersten Minuten vor allem defensiv gefordert. Toni Kroos stempelt Lamine Yamal und kann von Glück reden, dass er nach seinem zweiten Foul noch keine Karte gesehen hat.

5. Min Der Pferdekuss dürfte sich gleich wieder verflüchtigt haben. Weiter geht es für Pedri.

4. Min Anthony Talor pfeift und sorgt für Unverständnis bei Toni Kroos. Der Deutsche hatte Pedri mit dem langen Bein frontal zu Fall gebracht.

3. Min Das sieht man ganz selten. Edeltechniker Rodri verspringt ein Ball deutlich und landet im Seitenaus.

2. Min Cucurella bleibt auf dem Boden liegen, kann aber wohl gleich weiterspielen.

Min Der Ball rollt in Stuttgart. Pedri prüft zum ersten Mal Manuel Neuer. Cucurella spielt von links in den Strafraum zu Morata, der den Ball in den Rückraum auf Pedri ablegt. Mit der rechten Innenseite will es der Barca-Profi ganz genau machen.

Anpfiff