Jetzt könnten wir ihn gebrauchen: Hummels spricht erstmals über die EM

Der nicht für die EM nominierte Mats Hummels genießt laut eigener Aussage seine Zuschauerrolle.

„Ich bin von der EM-Euphorie angesteckt und habe Lust darauf, diese geile Atmosphäre in Deutschland aufzusaugen“, zitierte die „Bild“ den Weltmeister von 2014.

Die Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen den 35-Jährigen war zuletzt wieder Thema geworden, weil im EM-Achtelfinale gegen Dänemark in der Innenverteidigung Jonathan Tah gelbgesperrt fehlen wird.

Komplett neue Innenverteidigung im Achtelfinale möglich

Zudem könnte Antonio Rüdiger verletzt ausfallen. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger fehlte am Mittwochvormittag in Herzogenaurach auf dem Trainingsplatz. Es droht damit weiter ein Ausfall der kompletten zentralen Abwehr am Samstag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund.

Rüdiger hatte sich am Sonntagabend beim 1:1 gegen die Schweiz im letzten Gruppenspiel eine Muskelzerrung im rechten Oberschenkel zugezogen. Drei Tage später gab es seitens des DFB noch keine hundertprozentige Sicherheit, dass die medizinische Abteilung den Abwehrspieler rechtzeitig fit bekommt für die erste Partie in der K.o.-Phase. Zum Fitnesszelt am Trainingsplatz kam Rüdiger ohne Fußballschuhe. Er sollte ins Lauftraining einsteigen.

Sollte auch Rüdiger ausfallen, müsste Nagelsmann Plan B aktivieren und eine komplett neue Innenverteidigung aufstellen. Der Dortmunder Nico Schlotterbeck und der beim Heimturnier in den ersten drei Partien noch nicht eingesetzte Stuttgarter Waldemar Anton kämen dann wohl erstmals gemeinsam bei einem Länderspiel zum Einsatz.

Viele Fans hätten sich für solch eine Situation Hummels im EM-Kader gewünscht, da dieser reichlich internationale Erfahrung mitbringt, welche den beiden Neuen noch etwas fehlt.

Nach Dortmund-Abschied: Hummels hat sich für Ex-Mitspieler „richtig gefreut“

Hummels sagte der „Bild“ derweil, er habe sich für seinen Dortmunder Teamkollegen Niclas Füllkrug nach dessen Tor zum 1:1 am Sonntag gegen die Schweiz „richtig gefreut“.

Das könnte Sie auch interessieren: Sie schockten uns schon einmal: Dänen halten DFB-Team für „machbar“

Hummels wird den BVB in diesem Sommer verlassen, sein Ende des Monats auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Wohin es den langjährigen Nationalspieler ziehen wird, ist offen. (dpa/lw)