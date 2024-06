Gerüchte um Bayern-Wechsel: Das sagt Ex-HSV-Star Calhanoglu

Der türkische Nationalspieler Hakan Calhanoglu möchte offenbar beim italienischen Meister Inter Mailand bleiben und nicht zu Bayern München in die Fußball-Bundesliga wechseln.

In einem Instagram-Beitrag schrieb der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag unter anderem: „Ich bin sehr glücklich bei Inter. Meine Beziehung mit unseren Fans und dem Club ist wirklich speziell. Ich freue mich über die Aussicht, in Zukunft mit Inter weitere Titel zu gewinnen.“

Calhanoglu wurde in Mannheim geboren und spielte bereits für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen in der Bundesliga. 2017 wechselte er nach Italien – erst zum AC Mailand und dann vier Jahre später zum Lokalrivalen Inter. Bei den Bayern ist er neben dem Portugiesen Joao Palhinha (FC Fulham) und dem Belgier Amadou Onana (FC Everton) als Verstärkung für das Mittelfeldzentrum im Gespräch. (dpa/bv)