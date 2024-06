Er ist 80 Millionen wert: Bayern jagt diesen EM-Star – und Wirtz?

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wünscht sich „Wusiala“ für den FC Bayern, doch der Rekordmeister plant angeblich den Transfer eines anderen EM-Zauberkünstlers.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll der niederländische Nationalspieler Xavi Simons, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für RB Leipzig spielte, nach München gelockt werden. Der 21-Jährige, der bei Hollands EM-Auftakt in Hamburg gegen Polen in der Startelf stand, steht noch bei Paris St. Germain unter Vertrag.

Allerdings dürfte der Transfer bei Simons Marktwert in Höhe von 80 Millionen Euro (laut transfermarkt.de) verdammt teuer werden.

Xavi Simons steht bei PSG unter Vertrag

Für Matthäus wäre ohnehein Florian Wirtz (21) die perfekte Lösung für seinen Ex-Klub, vor allem das Duo mit Jamal Musiala (21) in der Nationalmannschaft hat es dem Weltmeister von 1990 angetan. „Gemeinsam sind sie schon jetzt das größte Versprechen auf viele, viele Titel für den deutschen Fußball, natürlich auch auf den EM-Titel“, schrieb Matthäus in der „Sport Bild“.

Haben die deutschen Fans beim EM-Auftakt gegen Schottland verzaubert: Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz imago/osnapix Haben die deutschen Fans beim EM-Auftakt gegen Schottland verzaubert: Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz

Matthäus will Wirtz bei den Bayern sehen

Der 63-Jährige fordert, dass die Bayern mit Musiala (Vertrag bis 2026) verlängern und „Wirtz aus Leverkusen holen und langfristig unter Vertrag nehmen. Falls es sofort nicht möglich ist, würde ich – wäre ich Bayern-Manager – alles versuchen, um bereits jetzt eine Einigung ab 2025 zu finden“, so Matthäus.

Die Bayern haben sich nach der ersten titellosen Saison seit 2011/12 bislang auf die Defensive konzentriert. Aus Stuttgart kommt der Japaner Hiroki Ito, mit Jonathan Tah, Abwehrspieler beim deutschen Meister Bayer Leverkusen und in der Nationalmannschaft, sollen sich die Münchner bereits einig sein. Allerdings dürfte sich der Kader unter dem neuen Trainer Vincent Kompany noch weiter verändern. (sid/bv)