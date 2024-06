Georgiens Superstar will Ronaldo schlagen – und sich dann sein Trikot schnappen

Georgiens Superstar Khvicha Kvaratskhelia (23) hat für das EM-Gruppenfinale gegen Portugal einen sportlichen Wunsch – und einen ganz persönlichen.

„Ich hoffe, wir gewinnen und Cristiano Ronaldo gibt mir sein Trikot“, sagte der Offensivspieler von der SSC Neapel am Dienstag während der Pressekonferenz.

Am Mittwoch (21 Uhr/RTL und MagentaTV) würde den Georgiern ein Sieg reichen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Er sei „nicht ängstlich“, betonte Kvaratskhelia, im Gegenteil sei es „immer schon ein Traum“ von ihm gewesen, gegen Ronaldo zu spielen.

Kvaratskhelia und Georgien reicht ein Sieg fürs Weiterkommen

Er erwarte „ein schwieriges Spiel, aber psychologisch und von der Motivation her sind wir stärker als Portugal, da sie bereits qualifiziert sind“. Selbst eine einprozentige Chance sei dazu da, um sie zu nutzen. Und dann vielleicht ein Trikot abzustauben.

Ronaldo wird gegen das Team von Kvaratskhelia von Beginn an spielen. „Ich kann sagen, dass der Kapitän in der Startelf stehen wird“, erklärte Nationaltrainer Roberto Martinez vor der Partie in Gelsenkirchen.

Ronaldo definitiv in der Startelf

Außer Ronaldo gab der Coach der Portugiesen ansonsten nur noch Torhüter Diogo Costa eine Startelfgarantie.

Ronaldo habe „ein Vorbereitungsspiel“ und „eine sehr gute Saison“ gehabt, dazu „viele Minuten gespielt“, erklärte Martinez: „Es ist wichtig, diese Wettkampfroutine beizubehalten.“ Eine Pause sei für einen Spieler da „nicht gut“.

Martinez hofft, dass er nicht noch weitere Flitzer auf der Jagd nach einem Selfie mit Ronaldo erleben muss. „Es ist gefährlich und nicht gut für den Fußball. Das ist der Teil des Fußballs, den wir nicht sehen wollen“, stellte der 50-Jährige klar.

Martinez wünscht sich keine weiteren Flitzer mehr

Im zweiten Gruppenspiel der Portugiesen gegen die Türkei (3:0) waren gleich sechs Fans auf den Platz gestürmt, um mit dem 39-Jährigen, der mit einem Treffer Luka Modric als ältesten Torschützen der EM-Historie ablösen könnte, ein Foto zu machen.

Das könnte Sie auch interessieren: Jetzt könnten wir ihn gebrauchen: Hummels spricht erstmals über die EM

Im Achtelfinale trifft der Europameister von 2016 am Montag (21 Uhr) in Frankfurt auf einen der vier besten Gruppendritten. (sid/lw)