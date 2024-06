EM-Straßenparty: Als dieser Mann Saxophon spielt, rasten die Fans aus

Die EM-Euphorie ist in Deutschland längst ausgebrochen. Spätestens mit dem Eröffnungsspiel haben sich alle Vorbehalte gelöst und damit auch die Fan-Handbremse im Vorfeld. Einer, der seinen Teil zur guten Stimmung beiträgt ist André Schnura. Der Musiker lud nach dem Spiel gegen Schottland mehrere Videos auf TikTok und Instagram hoch, auf denen er mitten auf der Straße bekannte Lieder auf dem Saxophon spielt. Auch vor und nach dem Ungarn-Spiel in Stuttgart war er wieder unterwegs.

Dieser Sound animiert einfach zum Feiern. Wenn Schnura in Rudi-Völler-Trikot und mit schwarzer Sonnenbrille auf seinem Saxophohn Hits wie „Major Tom“ oder Apaches „Roller“ spielt, geht die Fan-Meute ab. Auch Songs von Haftbefehl aber auch Schlagerstar Nicole hat er in seinem Repertoire, dass er nach dem Eröffnungsspiel in München in der Innenstadt zum besten gab. Eine große Menschenmenge hatte sich um den Musiker versammelt, der auf seinem Verstärker stand und sein Publikum immer wieder einheizte. Auch Nationalspieler David Raum kommentierte eines seiner Videos nach dem Schottland-Spiel.

Saxophonist Schnura hat sein eigenes Instrument entworfen

Aber wer ist der Mann, der jetzt auf Social Media durch die Decke geht? Schnura ist Event-Saxophonist und spielt auf Hochzeiten, Firmenfeiern, in Clubs aber auch auf Festivals. Sein Instrument hat er selber entworfen. Das „Stalaxy“-Saxophon ist laut eigenen Angaben das erste mattschwarze seiner Art, Schnura einer von zwei Firmengründern. Auf TikTok zieht er der Absolvent eines Musikstudiums schon länger Leute an. Jetzt hatte er wohl die perfekte Idee und startet mit EM-Start richtig durch.

Vor dem Spiel gegen Ungarn in Stuttgart war er beim Fan-Marsch dabei, zeigte sich auf Social Media auf dem Fan-Truck. In den Kommentaren schrieben User, wo denn sein Saxophon sei. Zum nächsten Straßen-Konzert rief er prompt auf. „Alle zum Schlossplatz Saxophon Party“, schrieb Schnura in seiner Instagram-Story. Nach der Partie heizte er dann wie versprochen richtig ein.

„Ok, Stuttgart. Das war grad das krasseste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Einfach nur Liebe“, schrieb Schnura am späten Abend in einer weiteren Story. Vermutlich wird er zum dritten Gruppenspiel auch in Frankfurt am Start sein und die EM-Euphorie weiter ankurbeln.