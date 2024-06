Mit Shorts zum Interview und zu Freundin Lena: Nagelsmann erklärt Outfit-Wechsel

Wie immer war Bundestrainer Julian Nagelsmann 90 Minuten in seiner Coaching Zone unterwegs, gestikulierte und artikulierte mit nur wenigen Pausen. Am Ende jubelte auch der 36-Jährige über den verdienten, aber arbeitsintensiven 2:0 (1:0)-Erfolg über Ungarn. Zum MagentaTV-Interview nach Spielende erschien Nagelsmann dann plötzlich im neuen Outfit.

Was dahintersteckte, erklärte der Bundestrainer prompt. „Es war sehr warm. Kurz ist ein bisschen angenehmer auch für die Rückfahrt jetzt“, erklärte Nagelsmann am Mikrofon im Gespräch mit Reporter Sascha Bandermann und Expertin Tabea Kemme: „Auch die Zeugwarte wollten jetzt schnell das Zeug aufräumen, also recht pragmatischer Grund.“

Nagelsmann klettert auf Tribüne zu Freundin Lena

Das Spiel verfolgte Nagelsmann noch im schwarzen Strickhemd mit passender Hose. Danach wechselte er ins legere Casual-Outfit. Weißes Deutschland-Shirt von Adidas, dazu eine Shorts mit den bekannten drei Streifen. Nach dem langen Interview ließ es sich der Fußballlehrer nicht nehmen, Reporter Bandermann noch von einer Spinne zu befreien, die über dessen Gesicht krabbelte.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wir fahren nach Berlin“: DFB-Team besiegt auch Ungarn – Fans singen schon vom Finale

Direkt im Anschluss ging es für Nagelsmann noch zu den Kollegen der ARD, ehe er auf die Tribüne krabbelte und Freundin Lena einen Siegeskuss verpasste. Gelungener Abend.