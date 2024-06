„Ein Geschenk Gottes“: Spaniens Wunderkind (16) begeistert bei EM-Auftaktsieg

Er ist nicht nur ein Supertalent in Spanien, sondern seit diesem Samstag auch fest in den EM-Geschichtsbüchern verankert. Beim furiosen spanischen 3:0 (3:0)-Auftaktsieg gegen Kroatien stand Lamine Yamal im Berliner Olympiastadion in der Startelf – und wurde so mit 16 Jahren und 338 Tagen zum jüngsten Spieler aller Zeiten bei einer Europameisterschaft. Nationaltrainer Luis de la Fuente schwärmt schon in den höchsten Tönen vom Youngster des FC Barcelona, der direkt einen Assist beisteuerte.

„Er ist ein Junge mit unglaublichem Talent. Es ist fast wie ein Geschenk Gottes, nur wenige Spieler haben seine Qualität“, war de la Fuente schon am Vortag des Spiels voll des Lobes für Yamal, der beim 7:1-Sieg gegen Georgien im Vorjahr bereits mit 16 Jahren und 57 Tagen zum jüngsten Debütanten und jüngsten Torschützen der spanischen Nationalmannschaft avanciert war. Am Samstag löste er nun auch Polens Kacper Kozlowski (17 Jahre und 246 Tage) als jüngsten EM-Akteur aller Zeiten ab.

Spanien-Talent Lamine Yamal soll nicht abheben

Zu viel Aufmerksamkeit solle Wunderkind Yamal – dessen Mutter aus Äquatorialguinea stammt und er damit auch für diese Nation spielberechtigt gewesen wäre – aber nicht bekommen, mahnte de la Fuente: „Wir versuchen, ganz normal mit der Situation umzugehen. Aber wir müssen ihm auch beibringen, demütig zu bleiben, denn er wird noch so viel besser werden.“

Und so standen in Berlin beim beeindruckenden Auftaktsieg gegen Kroatien tatsächlich auch erst einmal andere Spanier im Mittelpunkt als der neue Rekordmann, der am Tag vor dem Finale seinen 17. Geburtstag feiern wird. Etwa Mittelfeldstratege Fabián Ruiz: Der 28-Jährige von Paris Saint-Germain bereitete zunächst die spanische Führung durch Álvaro Morata mustergültig vor (29.) und traf kurze Zeit später selbst (32.).

Yamal bereitet ein EM-Tor vor beim Sieg von Spanien

Erst kurz vor der Pause betrat dann auch Yamal das europäische Rampenlicht. Nachdem er den zweiten spanischen Treffer bereits eingeleitet hatte, sammelte er mit seiner Flanken-Vorlage für Dani Carvajal (45.+2) seinen ersten Scorerpunkt bei einer EM. Dass Yamal in seinem neunten Länderspiel auch sein drittes Länderspieltor erzielte, verhinderte Kroatiens Torhüter Dominik Livakovic nach der Pause mit einer starken Parade (52.).

Nachdem der vermeintliche 1:3-Anschlusstreffer von Bruno Petkovic zurückgenommen wurde, weil bei seinem Elfmeter-Nachschuss der Strafraum zu früh betreten wurde (80.), war dann kurz vor dem Ende auch Schluss für Yamal.

In der 86. Minute verließ er unter großem Applaus der Berliner Fans den Platz – und auch 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger adelte als ARD-Experte den spanischen Youngster: „Gutes Tempo, mutig gespielt, super Torvorlage – das war für einen 16-Jährigen schon sensationell.“