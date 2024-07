„Bin doch nicht bescheuert!“ Kroos mit emotionalen Abschieds-Worten

Dass Toni Kroos nach der Europameisterschaft seine Karriere als Profifußballer beenden würde stand längst fest. Die Niederlage im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) besiegelte somit das Ende des erfolgreichsten deutschen Fußballers aller Zeiten. Dieser wandte sich am Tag nach dem Aus auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft an die deutschen Fans.

Sie begann so: „Am 29.09.2023 klingelte mein Telefon. Anrufer: Julian Nagelsmann. Bitte: Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der erste Gedanke in meinem Kopf: Ich bin doch nicht bescheuert! Erster Gedanke in meinem Herzen: Scheiße ja! Das Herz hat bekanntlich entschieden.“ Toni Kroos hatte seine Laufbahn für das Nationalteam ursprünglich bereits nach der EM 2021 beendet. Unter Nagelsmann kehrte er als Führungsspieler und Säule zurück.

Viel Dankbarkeit trotz großer Trauer

Kroos weiter: „Mein erster Gedanke heute Morgen am 06.07.2024: Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Trotz all der Trauer und Leere seit dem Abpfiff gestern. Ich habe in der Mannschaft immer mehr gesehen, als sie in den letzten Jahren gezeigt hat. Das es aber in so kurzer Zeit möglich ist, eine wirklich realistische Chance auf den Titel zu haben und mit den Besten wieder auf Augenhöhe zu sein hab ich nicht erwartet! Deswegen bin ich sehr stolz auf das, was diese Mannschaft geleistet hat! Und das darf auch ganz Deutschland wieder sein.“

Im weiteren Verlauf bedankt sich der 34-Jährige vor allem bei den Fans, die die Nationalmannschaft bis zum Ende unterstützt hätten und die EM im eigenen Land, unter anderem durch ihre „Wärme und Zuneigung“ zu einer Party voller Euphorie und schönen Momenten verwandelt hätten.

„Deutschland ist wieder wer!!!“

Er schließt sein Statement mit einer letzten Bitte an die DFB-Fans: „Jetzt wo Deutschland sein liebstes Kind zurück gewonnen hat: lasst es nicht mehr los! Der Weg dieser Mannschaft geht weiter. Und es hilft brutal wenn ihr auch in schlechten Phasen zu ihr steht! Denn eins kann ich euch versichern: das ist eine Gruppe von tollen Menschen, die alles dafür geben erfolgreich zu sein! Deutschland ist wieder wer!!!“

Im September wird die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann also wieder ohne Toni Kroos auskommen müssen. Dort stehen dann zunächst die ersten beiden Gruppenspiele der Nations League an. Am 7. September empfängt man Ungarn, ehe am 10. September ein Auswärtsspiel gegen die Niederlande ansteht.