„Bei all dem Müll, der geredet wird“: Bellingham erklärt obszöne Geste

Englands Weltklassespieler Jude Bellingham hat seine obszöne Geste nach dem Traumtor zum 1:1 beim Achtelfinal-Krimi gegen die Slowakei erklärt und sich gegen Kritik verteidigt. Der 21 Jahre alte Profi von Real Madrid teilte via X ein Video, in dem ihm vorgeworfen wurde, sein angedeuteter Griff in den Schritt habe sich gegen die Bank des Gegners gerichtet und schrieb: „Das war ein Insider in Richtung ein paar meiner Freunde, die im Stadion waren. Nichts als Respekt für die Slowakei und wie sie heute gespielt haben.“

Beim 2:1 nach Verlängerung hatte Bellingham die Three Lions am Sonntag in Gelsenkirchen mit einem Fallrückzieher in der fünften Minute der Nachspielzeit vor dem Aus bewahrt. Das Video, das er später teilte, versah er neben seiner Botschaft auch mit zwei Smileys: einem roten X sowie einem gähnenden Gesicht. „Du bist 30 Sekunden davon entfernt, nach Hause zu fahren und das Gefühl zu haben, eine ganze Nation im Stich gelassen zu haben. Und in 30 Sekunden und mit einem Schuss kann sich alles ändern.“

Mit seinem Jubelschrei habe er auch ein Zeichen gegen die Kritiker setzen wollen, hatte Bellingham zuvor erklärt. „Für England zu spielen, ist schön, aber auch belastend, bei all dem Müll, der geredet wird“, sagte der Ex-BVB-Profi: „Der Druck ist enorm hoch, die Fans erwarten viel, die Leute reden viel. Du darfst es nicht persönlich nehmen.“

Kane: „Eines der besten Tore unseres Landes“

Das Siegtor direkt zum Start der Verlängerung erzielte dann Bayern-Torjäger Harry Kane. Der Kapitän wollte aber weniger darüber, als mehr über den akrobatischen Geniestreich seines jüngeren Kollegen sprechen. „Das war eines der besten Tore in der Geschichte unseres Landes. Was für ein Spieler er ist, er hat uns bei dieser EM am Leben gehalten. Er arbeitet so hart für das Team und in den großen Momenten liefert er“, lobte Kane.

Das könnte Sie auch interessieren: Fans sauer, Experten zerlegen England: „Im nächsten Spiel sind die weg!“

Auch Trainer Gareth Southgate, dessen Ära in der Nachspielzeit von Gelsenkirchen schon unmittelbar vor dem Ende stand, hob Bellingham vor. „Er hat einen unglaublichen Einfluss, obwohl er noch ein junger Mann ist. Er wird Sachen sagen und reagieren, wie das ein junger Mann macht, aber er kann große Spiele entscheiden und das ist das, was er gemacht hat“, sagte Southgate, der zugab, dass er bereits darüber nachgedacht habe, seine Superstars vorher auszuwechseln. Bellingham und Kane seien „15 Minuten vorher schon völlig erschöpft“ gewesen. Aber: „Du weißt, dass sie solche Sachen machen können, wie sie gemacht haben, deshalb hältst du an ihnen fest.“ (dpa/sid/bv)