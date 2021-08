Eishockey: Michal Bezouska kehrt zu den Crocodiles zurück

Die Crocodiles Hamburg haben ihren nächsten Zugang verpflichtet. Stürmer Michal Bezouska (32) kehrt von den Saale Bulls Halle zurück nach Hamburg, wo er in der Saison 2014/15 schon einmal auflief.

„Ich freue mich total, dass ich wieder nach Hamburg kommen darf“, sagte Bezouska. „Hier habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich auch in den letzten Jahren weiter Kontakt hatte. Als das Angebot kam, habe ich sofort zugeschlagen. Jetzt möchte ich in der neuen Saison mit den Crocodiles in die Playoffs einziehen.“

Michal Bezouska kehrt zu den Crocodiles Hamburg zurück

Der inzwischen 32-Jährige wurde beim HC Sparta Prag in der tschechischen 3. und 2. Liga ausgebildet und kam 2011 nach Deutschland. Dort spielte Bezouska nach Stationen beim Königsborner JEC (2011/12) und bei den GEC Rittern Nordhorn (2012 bis 2014) schon einmal ein Jahr lang für die „Crocos“. Damals erzielte der Angreifer 39 Tore und 33 Vorlagen in 32 Spielen.

Anschließend wechselte Bezouska, der vor einem Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, zu den Rostock Piranhas und 2019 schließlich nach Halle. Insgesamt sammelte er in 343 Oberliga-Spielen 284 Treffer und 281 Vorlagen.

Crocodiles-Zugang Bezouska: Über 450 Torbeteiligungen

„Wir haben Michal in seiner Zeit bei den Crocodiles als Mensch und Spieler kennen und schätzen gelernt“, erklärte Geschäftsführer Sven Gösch den Transfer. „Damals habe ich ihn trainiert und erfahren, wie gut er sich in eine Mannschaft einfügt und auch eine Führungsrolle einnimmt. Seine sportlichen Qualitäten hat Michal in den letzten Jahren konstant unter Beweis gestellt.“ (rmy)