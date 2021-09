Für die Crocodiles Hamburg geht es endlich wieder los! Seit vergangenem Freitag bereiten sich die Farmsener Kufen-Cracks gemeinsam auf die neue Oberliga-Saison 2021/22 vor. Die MOPO sprach mit Neu-Coach Henry Thom (51) und Geschäftsführer Sven Gösch (49) über die Rollenverteilung bei den Krokodilen.

„Er ist einfach ein netter, sympathischer Typ.“ So beschreibt Gösch den neuen Chef hinter der Bande, der zunächst für ein Jahr in der Hansestadt unterschrieben hat. Und wer sollte das besser wissen, als der Geschäftsführer? Seit über 20 Jahren kennen sich die beiden, standen damals noch gemeinsam für den EHC Timmendorfer Strand auf dem Eis. Aus Teamkollegen wurden Freunde – nun sind sie Arbeitskollegen.

Henry Thom neuer Trainer der Crocodiles Hamburg

„Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat“, sagt Gösch. Da überrascht es auch nicht, dass der Crocos-Boss im Training selbst mit auf dem Eis steht. „Wenn Henry Hilfe braucht, bin ich gerne da, aber auf dem Eis ist er einfach der Chef!“

Die beiden sind ein gutes Team – auch im Büro. Den Sommer nutzten sie gemeinsam, um den Kader punktuell zu verstärken. „Der Kern der Mannschaft ist geblieben“, erklärt Gösch. „Die Geschlossenheit auf dem Eis war bisher die größte Stärke des Teams. Das war uns auch bei den Zugängen wichtig.“

Crocodiles starten gegen Hannover Indians in die Saison

Thom will fortan genau daran anknüpfen und sieht sich nicht nur in der Rolle des Trainers. „Ich bin sehr kommunikativ und versuche wirklich den Puls der Mannschaft zu fühlen“, erklärt er und macht schnell deutlich, auf welcher Ebene er mit den Spielern agieren will. „Ich sehe mich schon in der Vaterrolle“, so der 51-Jährige. „Es sind meine Jungs und die möchte ich natürlich auch beschützen.“

Mit Goalie Nils Kapteinat, den Verteidigern Thomas Gauch, Tobias Schmitz, den Stürmern Joshua Stephens, Carl Zimmermann und Sam Verelst gehören nun sechs neue Spieler zur Crocos-Familie. Bis zum Ligastart am 24. September bei den Hannover Indians muss Thom die Vorbereitung nun effektiv nutzen.

Am Samstag (16 Uhr) kommt erst einmal Ligakonkurrent Hamm zur Saisoneröffnung. Die Crocodiles Hamburg haben sich sowohl in der Vor- als auch in der Hauptrunde als erster größerer Hamburger Verein für die 2G-Regel entschieden, wodurch zukünftig nur Genesene und Geimpfte Zugang zum Eisland Farmsen erhalten – maximal dürfen 1300 Fans kommen. „Für uns ist es einfach wichtig, dass wir so vielen Fans wie möglich die Möglichkeit geben, die Mannschaft zu unterstützen“, erklärt Gösch seine Entscheidung.