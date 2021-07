Bester St. Paulianer: Leader und Torschütze: Benatellis starke Rückkehr

Zwischen 2015 und 2017 erzielte Rico Benatelli in 59 Partien für die Würzburger Kickers neun Treffer. Am Mittwochabend kehrte er erstmals wieder an den Dallenberg zurück, auf sein „Geschenk“ hätte sein Ex-Klub gut verzichten können. Umso bedeutsamer war es für St. Pauli.

„Das war ein wichtiges Tor für uns, es hat uns wieder zurück ins Spiel gebracht“, pustete der Mittelfeld-Motor nach seinem Treffer zum 1:1-Endstand durch. „Es war wichtig, dass wir die Moral gezeigt und noch einen Punkt mitgenommen haben. Ich bin sehr froh und stolz auf die Mannschaft.“

Rico Benatelli war in Würzburg bester Mann beim FC St. Pauli



Stolz konnte er durchaus auch auf seine eigene Leistung sein, Benatelli tat sich in diesem Kampfspiel als ein oft so schmerzlich vermisster Leader hervor. Er war nicht nur Torschütze, sondern auch zweikampfstark (58 Prozent gewonnene Duelle) und legte bei St. Pauli die größte Laufstrecke zurück (11,6 Kilometer).

Trainer Timo Schultz schätzt den 28-Jährigen für dessen fußballerische Fähigkeiten und dafür, dass ihn nahezu nichts aus der Bahn werfen kann. Selbiges erwartet Benatelli von seiner Mannschaft: „Ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, dass der Teamgeist sehr groß ist. Wir stehen füreinander ein“, erklärte er und zählte den Coach dabei explizit zum Team dazu: „Ich denke, wenn man so eine Leistung abruft und solche Widrigkeiten besteht, dann spricht das auf jeden Fall dafür.“