Bei Liveübertragung: TV-Sender entschuldigt sich nach Hitler-Eklat

In einer Liveshow des australischen Sportsenders Fox Sports haben die Macher der Sendung ein Foto Adolf Hitlers per Bildbearbeitung als Pappfigur in ein Rugby-Stadion gesetzt, in dem wegen der Corona-Krise keine Zuschauer zugelassen sind. Nach Kritik in Sozialen Medien entschuldigten sich Sender und Moderator Matthew Johns.

Seit dem vergangenen Wochenende läuft die Rugby League in Australien nach der Corona-Pause wieder. In einigen Stadien standen statt echter Zuschauer Pappfiguren. Der Sender Fox Sports Australia erlaubte sich in seiner Sonntagabendshow „Sunday Night with Matty Johns“ einen Sketch und schnitt in Anlehnung an die aktuelle Situation in den Arenen als Fotomontage verschiedene Pappfiguren zusammen. Unter anderem zu sehen: Adolf Hitler.

Hitler als Pappfigur: Fox Sports Australia erntet Kritik

Auf Twitter erntete die Aktion schnell Kritik, Nutzer echauffierten sich darüber. „Mit Hitler macht man keinen Spaß”, schrieb einer. Ein anderer hielt den Sketch für „eine Dummheit”, die dazu beitrage, Hitler, die Nazis und deren Verbrechen zu normalisieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Starke Botschaft von Thuram, Sancho & Co.: Welches Zeichen der DFB jetzt setzen muss

Fox Sports Australia entschuldigt sich für Hitler-Bild

Fox Sports Australia entschuldigte sich am Montag „aufrichtig“ dafür. Der Sender überprüfe, wie es dazu kommen konnte. Das Digitalbild von Hitler sei „geschmacklos und vollkommen unangemessen gewesen“, sagte auch Moderator Johns. „Ich gebe zu, dass das falsch war und entschuldige mich bei unseren Zuschauern und Jedem, der zu Recht besorgt und verletzt ist von dem Abschnitt”, entschuldigte er sich für die betreffende Sequenz.

(max)