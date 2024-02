Stiefel-Trend: Diese 3 Boots tragen jetzt alle Frauen

Negin Mirsalehi wears earrings, a khaki leather hi-neck , thigh-slit… Nachrichtenfoto – Getty Images

Die Temperaturen sinken allmählich wieder – Zeit für wunderschöne Herbst-Outfits! Neben Mänteln und Strickpullis gehören natürlich auch schicke Boots zum Look der Saison. Wir von der Shoppingwelt-Redaktion zeigen Ihnen, welche Stiefel gerade besonders im Trend sind und die urbanen Laufstege der Modemetropolen zieren.

Wie kann man Stiefel kombinieren? Ob Kleid, Hose, Rock oder Jumpsuit: Stiefel passen wirklich zu fast jedem Outfit. Hierbei ist es jedoch wichtig, zu beachten, um welche Stiefel-Art es geht. Der absolute Allrounder unter den Boots ist jedoch wahrscheinlich der klassische Schnürstiefel – hier können Sie kaum etwas falsch machen.

Wieso lohnen sich Stiefel im Herbst? Viele tragen trotz der Stiefel-Saison lieber Turnschuhe. Das birgt aber auch Nachteile: Turnschuhe sind meist aus weichem Leder oder Stoff. So können die Füße an nasskalten Herbsttagen unangenehm feucht werden. Stiefel sind hier definitiv praktischer: Hochwertige Boots sind nämlich wasserabweisend und aus dickerem Leder – so bleibt alles trocken und warm.

Chelsea-Boots sorgen für ein elegantes Auftreten

„These Boots are made for walking“ – und das nicht nur auf den Straßen. Mit Chelsea-Boots sind Sie sogar Runway-ready. Denn selbst Topmodels wie Gigi Hadid stehen auf diesen Trend. Kein Wunder: Mit ihrer glatten Oberfläche und ihrem schmalen Schnitt verleihen die Chelsea-Stiefel jeder Frau eleganten Charme.

Ein gutes Beispiel für diese Interpretation des Trends sind die Chelsea-Stiefel von Levi’s*. Das neutrale, schwarze Design ist mit fast jedem Outfit kombinierbar, während die abgerundete Zehenpartie für einen erhöhten Komfort sorgt. Bonus: Die dicke und hohe Sohle schützt nicht nur vor Nässe und Matsch. Sie zaubert auch optisch längere Beine.

Schnür-Boots sind der absolute Klassiker der Stiefel-Welt

Sie sehen cool aus, begeistern mit rockigem Flair und sind echte Klassiker: Schnür-Boots. Nicht umsonst sehen wir die schicken Treter in unzähligen verschiedenen Mustern und Farben. Dieses Jahr setzen Mode-Fans aber definitiv auf den zeitlos-schwarzen Leder-Stiefel.

Ein Fan-Favorit ist natürlich der Schnürstiefel von Dr. Martens*. Dieser ist schließlich schon seit den 90er-Jahren ein wahres Trend-Stück. Die Schnürstiefelette der begehrten Marke ist mit ihrem rebellischen Design ein echter Hingucker. Das schwarze Leder spricht für einen modebewussten Look, während die gelbe Naht an der hohen Sohle für einen sportlichen Akzent sorgt.

Knöchelhohe Sock-Boots lösen den Hype der Langstiefel auf

Die verführerischen Langstiefel waren letztes Jahr ein großer Mode-Hype. Im Herbst 2022 werden die Boots jedoch etwas kürzer und glamouröser getragen. Sock-Boots sind insbesondere für Fashion-Influencerinnen zum Schuh des Jahres geworden. Mit kurzen Röcken und oversized Jacken posieren Bloggerinnen wie Thora Valdimars in ihren stylischen Schuhen.

Die knöchelhohen Stiefel sind extrem sexy und werten sogar Ihre lässigsten Outfits auf. Hier gehört zur Abwechslung übrigens nicht nur Schwarz zu den Trend-Farben. Auch warme Töne wie Braun sind hier gefragt. Die Sock-Boots von Stradivarius* spiegeln den Trend perfekt wider. Das weiche Kunstleder geht bis über die Knöchel und fühlt sich angenehm auf der Haut an. Die hohen Absätze verstärken zudem den glamourösen Charme der Stiefel.

Stiefel-Trend: So schön kann der Herbst sein

Ob Chelsea-, Schnür- oder Sock-Boots: Der Herbst hat für uns wieder wunderschöne Schuh-Trends in petto. Sie verleihen uns einen eleganten – und manchmal sogar einen rebellischen – Look. Die Stiefel werden also nicht umsonst so gefeiert. Mit welchen Boots werden Sie im Herbst auftreten?

