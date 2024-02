Die besten Männerparfums: Diese Herrendüfte verdrehen Frauen den Kopf

„Ich kann dich gut riechen!“ – hinter diesem Satz steckt weitaus mehr, als man denkt. Tatsächlich können Düfte einen Mann entweder attraktiv oder für den einen oder anderen abstoßend wirken lassen. Sie haben Lust auf eine Portion Komplimente Ihrer Frau oder bei Ihrem nächsten Date? Diese Männerparfums versprühen Charme und Männlichkeit – und wickeln Frauen leicht um Ihren Finger.

1. „Sauvage“ von Dior: Der Bestseller der Männerwelt

Das "Sauvage" von Dior ist das Männerparfum überhaupt und wird seit 2015 vertrieben. Dior Das „Sauvage“ von Dior ist das Männerparfum überhaupt und wird seit 2015 vertrieben.

In den Online-Shops Douglas, Flaconi und Co. rangiert dieses Parfum unangefochten auf den ersten Plätzen der Parfum-Charts. Der Grund: „Sauvage“ etablierte sich binnen weniger Jahre als trendiger Alltagsduft, der zu jedem Anlass passend ist. Die Ambra-Noten in Kombination mit leicht floralen Nuancen sowie die pikanten Töne von Szechuan- und rosa Pfeffer machen den frisch-würzigen Charme des Duftes aus.

Das Herrenparfum wird von vielen als Mainstream-Duft bezeichnet, da ihn auf den Straßen wirklich viele Herren tragen. Frauen lieben ihn aber. Deshalb ist er auch eine erstklassige Empfehlung für Dates. Aber Vorsicht: Ein bis zwei Pumpstöße reichen vollkommen aus, da Sauvage als sehr lautes Parfum gehandelt wird. Das liegt an der tollen Sillage, die einen über den Tag hinweg begleitet und von morgens bis abends anhält.

2. Der Allrounder: „Boss Bottled“ von Hugo Boss

Mit dem "Bottled" von Hugo Boss bezirzen Männer Frauen durch das würzig-süße Aroma. Hugo Boss Mit dem „Bottled“ von Hugo Boss bezirzen Männer Frauen durch das würzig-süße Aroma.

Natürlich spielt auch Hugo Boss eine übergeordnete Rolle in der Parfum-Welt der Herrschaften. Ein würzig-cremiges und lecker-süßes Ensemble ist der Klassiker „Boss Bottled“. Gerade nach dem Aufsprühen entfacht sich ein Nebel aus zuckrigen Fruchtnoten mit zitrischem Anklang. Apfel und Zitrone treffen auf Orangenblüte und Bergamotte. Mit Würzigkeit spart Hugo Boss jedoch nicht.

Die süßen Nuancen werden mit Zimt, Nelke und Rosenholz abgeschwächt und im Abklang mit Hölzern standhaft gemacht. „Boss Bottled“ ist kein üppiger Duft, der zu direkt ist, doch er umgibt Männer in eine leckere Wolke, die an einen Apfel-Zimt-Kuchen am Kamin erinnern mag. Zum Anbeißen? Frauen mögen den Duft tatsächlich besonders gern.

3. Schokoladig-gut: „L’Instant de Guerlain pour Homme“ von Yves Saint Laurent

Das Männerparfum "L'Instant" von Guerlain ist der perfekte Herrenduft, um Frauen beim Dating von sich zu überzeugen. Guerlain Das Männerparfum „L’Instant“ von Guerlain ist der perfekte Herrenduft, um Frauen beim Dating von sich zu überzeugen.

Frauen und Männer lieben Schokolade. Warum nicht also genau nach der leckeren Nascherei duften? Das Männerparfum „L’Instant de Guerlain pour Homme“ von Yves Saint Laurent wird von vielen mit einer kleinen Schoko-Bombe mit würzigen Noten assoziiert. Kein Wunder: Neben blumigen Nuancen wie Neroli und Jasmin fügen sich hier Sternanis, Tee und Kakao zu einem gourmandigen Herrenduft, der seinesgleichen sucht.

Yves Saint Laurent macht hier einiges richtig: Denn der Männerduft entfaltet sich in viele Dimensionen. Zum einen ist er süß, etwas würzig, sogar zitrisch und holzig. Der Facettenreichtum begeistert dabei nicht nur Frauen, sondern gefällt der breiten Masse, wenn man sich Bewertungen auf Parfum-Seiten wie Parfumo anschaut. Das Männerparfum sollte aber nur zaghaft aufgetragen werden, da die Üppigkeit für einige Nasen schnell zu viel sein kann. Trotzdem: Schoko-Naschkatzen kommen hier voll auf ihre Kosten.

Weitere tolle Männerparfums, die Frauen lieben

Welches Männerparfum duftet am besten?

Jedes Parfum riecht für den einen besser, für den anderen schlechter. Welcher Duft also für Sie der ideale ist, müssen Sie selbst herausfinden. Oftmals erkennt man aber schon an den Duftnoten, ob das Männerparfum in die richtige Richtung geht.

Wer es süßer mag, setzt auf zuckrig-gourmandige Noten, wer auf Würzigkeit steht, achtet auf holzig-rauchige Elemente. Am Ende entwickelt sich auch jeder Duft anders auf der Haut eines jeden Menschen. Sicher ist aber: Die Herrendüfte sind in jedem Fall ein guter Riecher und dürften manch eine Frau ganz schön betören.

