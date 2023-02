Von Lüneburg bis Lübeck: Kurzurlaub mit Charme in der Altstadt

Zimmer mit Rundum-Service im kuscheligen Hotel mitten in der City: sehenswerte Städte wie Lübeck, Lüneburg oder Ratzeburg nicht weit von Hamburg entfernt laden zum Kurzurlaub ein. Shoppen, Sightseeing, gutes Essen: hier sind unsere persönlich geführten Lieblingshotels. Mal direkt am See, mal in einer Jugendstilvilla, immer mit ganz besonderem Flair.

Literatur in Lübeck

Holstentor und Heilig-Geist-Hospital kennt jeder. Die Geheimtipps der Unesco-Welterbestadt Lübeck hingegen kennt Hilke Flebbe, die seit 40 Jahren das Klassik Altstadt Hotel in Lübeck führt. Besucher wohnen in der Fischergrube 52 in einem Haus aus dem 13. Jahrhundert mit liebevoll restaurierten Zimmern, die alle einen Bezug zur Literatur haben. Schließlich war auch Nobelpreisträger Thomas Mann ein echter Lübecker.

www.klassik-altstadt-hotel.de

Tipp: Zum Shoppen und Essen in die Hüxstraße mit ihren ganz besonderen Geschäften, Cafés und Restaurants.

Die Zimmer im Klassik Altstadt Hotel in Lübeck haben einen Bezug zur Literatur - dieses ist Thomas Mann gewidmet. Der Schriftsteller wurde in Lübeck geboren

Am Wasser in Ratzeburg

Hier ein See, da ein See und mittendrin: Ratzeburg. Herzog Heinrich der Löwe gründete die Inselstadt 1154. Das Löwenstandbild vor dem mächtigen Dom mit Kloster auf der Altstadtinsel erinnert daran. Vom Hotel „Der Seehof“ am Küchensee sind alle Sehenswürdigkeiten gut zu Fuß – am besten auf dem mit Tatzen markierten Rundgang „Löwenspuren“ – zu erreichen. Danach in die Sauna mit Seeblick, zum Kaffee auf die Sonnenterrasse und Abends zum Essen in das ausgezeichnete Hotelrestaurant.

www.der-seehof.de

Tipp: Rundweg (7 Kilometer) um den idyllischen Küchensee

Direkt am Küchensee liegt das Hotel „Der Seehof“ in Ratzeburg Der Seehof/hfr Direkt am Küchensee liegt das Hotel „Der Seehof“ in Ratzeburg

Auf der Altstadtinsel liegt der imposante Ratzeburger Dom Carina Jahnke/hfr Auf der Altstadtinsel liegt der imposante Ratzeburger Dom

Weiße Villa in Oldenburg

Studentenstadt mit Schloss, Museen, Theater und vielen Grünanlagen. Schön zum Bummeln, Radfahren und Grünkohl-Essen. Oldenburg ist auch per Bahn gut zu erreichen. In der weißen Jugendstil-Villa Stern mit ihren individuell und hochwertig eingerichteten Zimmern wohnt es sich besonders gut und citynah außerdem. Ein hauseigenes Café gibt es auch.

www.hotelvillastern.de

Tipp: Spaziergang durch den Schlossgarten mit Tropenhaus und Teepavillon

Für Hotelgäste gibt es in der Jugendstilvilla Stern in Oldenburg 15 individuell gestaltete Zimmer. Marvin Neugebauer/Villa Stern hfr Für Hotelgäste gibt es in der Jugendstilvilla Stern in Oldenburg 15 individuell gestaltete Zimmer.

Einzigartig in Lüneburg

Nur eine kurze Fahrt mit dem Metronom, schon sind die Kurzurlauber im Mittelalter angekommen. Prächtige Backsteinhäuser, Kirchen und Klöster zeugen vom einstigen Reichtum der Salzstadt Lüneburg. Hier kann man nicht nur gut einkaufen und abends die Kneipen am Fischmarkt am ehemaligen Ilmenau-Hafen besuchen, sondern auch gut wohnen: besonders persönlich und stilvoll im Hotel Einzigartig, untergebracht in zwei 400 Jahre alten Häusern im Wasserviertel. Gut essen können Gäste im hoteleigenen Restaurant übrigens auch.

www.einzigartig.de

Tipp: „Bergsteigen“ auf den 80 Meter hohen Kalkberg und vom Naturdenkmal mitten in der Stadt den Ausblick auf die Altstadt genießen.

Jörg Laser und sein Sohn Luca führen das Hotel und das Restaurant Einzigartig in Lüneburg t&w Hotel einzigartig hfr Jörg Laser und sein Sohn Luca führen das Hotel und das Restaurant Einzigartig in Lüneburg

Zum Wasserviertel in Lüneburg gehört auch der Alte Kran am ehemaligen Ilmenauhafen. Anke Geffers Zum Wasserviertel in Lüneburg gehört auch der Alte Kran am ehemaligen Ilmenauhafen.

Hafenflair in Stade

Renovierte Fachwerkhäuser, Museen, Geschäfte und Hafenflair: Die kleine Hansestadt Stade hat nicht nur einen eigenen Fischmarkt, sondern auch sonst vieles, was Kurzurlauber wünschen – und ist schnell mit der S3 ab Hamburg zu erreichen. Vom Hotel am Fischmarkt mit gemütlich-geschmackvollen Zimmern mitten in der Altstadt sind es nur wenige Minuten zu Fuß zum Museum im Schwedenspeicher oder zum Kunsthaus Stade.

www.hotel-am-fischmarkt.de

Tipp: Das über 100 Jahre alte Freilichtmuseum auf der Insel mit Mühle und historischen Häusern, der Eintritt ist frei