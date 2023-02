Auszeit: So dicht an Hamburg liegen diese schönen Landhotels

Ein längerer Urlaub ist gerade nicht drin, aber trotzdem wäre ein Tapetenwechsel jetzt genau richtig? Dann nichts wie raus zur kleinen Auszeit auf dem Land. Nur ein bis zwei Stunden Autofahrt und da sind sie, die idyllischen Landhotels in schöner Umgebung und mit allerbester Küche. Auf gehts zur Landpartie.

Genuss in Reinsbüttel

Tradition, modern interpretiert: Aus dem Gasthof Leesch in Reinsbüttel bei Büsum wurde jetzt das My Suite Leesch, ein Hotel mit sieben modernen Suiten. Die passen perfekt zum ausgezeichneten Restaurant von Sommelière Kathrin Leesch und Küchenmeister Thorben Witt-Leesch, die Dithmarscher Gerichte neu interpretieren und mit passenden Weinen kombinieren.

www. my-suite-leesch.de

Hofleben in der Heide

In Oberhaverbeck in der Lüneburger Heide liegt der Stimbekhof, ein Ensemble aus Fachwerkhäusern, das das junge Team Jovitha James, Björn Bohlen und Sabrina Walterscheidt zum nachhaltigen Landhotel umbauen ließ. Am Wochenende freuen sich Gäste und Besucher nach einer Heidewanderung über Punsch, Kaffeespezialitäten und Apfelwaffeln aus der Hofküche – und wer über Nacht bleiben kann, freut sich noch mehr!

www.stimbekhof.de

Weinhotel im Norden

In Fockbek bei Rendsburg haben Anna und Bastian Achilles das ehemalige Schützenhaus zu Deutschlands nördlichstem Weinhotel umgebaut. Zum Haus mit 25 Zimmern gehört ein Restaurant, das auf Wein-Menüs spezialisiert ist, die auf der einheimischen Küche basieren. Ein Saunabereich und ein Weinkaufladen ergänzen das Angebot.

www.weinbek.de

Alles bio in Uetersen

Seit 160 Jahren ist die Gaststätte „Zur Erholung“ eine Institution in Uetersen. Die Geschwister Bernd und Anne Ratjen bringen jetzt mit hochwertiger Bio-Küche und Zutaten aus der Region frischen Wind in den Familienbetrieb. Zur Gaststätte gehört der Tante-Anne-Laden mit Produkten aus eigener Herstellung. Wer nach dem Abendessen nicht mehr fahren möchte, quartiert sich gegenüber im „Hotel Mühlenpark“, einer weißen Jugendstilvilla, ein .

www.zur-erholung-uetersen.de; www.muehlenpark.de.

Yoga an der Weser

Maren und Kristin Okelmann sind nicht nur Hotelprofis, sondern auch in Yoga, Reiki und Klangschalen-Massage ausgebildet. In ihrem Landhotel in Warpe bei Nienburg an der Weser bieten sie wöchentliche Yoga-Kurse an. Das Hotelrestaurant ist spezialisiert auf frische und regionale Küche. Hunde sind willkommen.

www.okelmanns.de

Landleben in Lunden

Ein Landhotel wie aus dem Bilderbuch ist der Lindenhof in Lunden/Dithmarschen. Tjark-Peter und Jasmin Maaß haben das Traditionshaus von 1887 umgebaut – statt Kegelbahn gibt es jetzt ein stilvolles Restaurant und sechs modern eingerichtete Doppelzimmer.

www.lindenhof1887.de

Wild in Nordfriesland

„Wild und wunderbar“ ist das Motto von Susanne und Uwe Berger. Überall in „Berger‘s Hotel & Landgasthof“ in Enge-Sande duftet es nach Wildkräutern, die die Gastgeber im Garten anpflanzen und unter anderem zu Kräuterlikör und Limonaden verarbeiten. Seit 130 Jahren ist das „Berger‘s“, nur 25 km von der Nordsee und der dänischen Grenze entfernt, für gute Küche bekannt. Während des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals ist Sterne-Koch Jens Rittmeyer Ende März zu Gast.

www.bergers-landgasthof.de

Info:

Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Das 36. Schleswig-Holstein Gourmet-Festival läuft bis Ende März. Jede Veranstaltung findet in einem Restaurant/Hotel statt, in dem ein Gastkoch mit dem Küchenteam des Hauses für das Menü verantwortlich ist. Der Schwerpunkt liegt auf regionaler und saisonaler Küche. Zwei der vorgestellten Landhotels nehmen am aktuellen Festival teil. So kocht der Berliner Michael Kempf am 4. und 5. März bei Anne und Bernd Ratjen im Gasthaus „Zur Erholung“ in Uetersen bei Hamburg. In Berger‘s Hotel und Landgasthof in Nordfriesland serviert am 24. und 25. März Gastkoch Jens Rittmeyer aus Buxtehude ein Menü. www.gourmetfestival.de