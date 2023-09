Mord und Totschlag, Liebe und Drama in der Literaturstadt Lübeck

Backsteinkirchen und Holstentor, Marzipan und Salzspeicher – typisch Lübeck. Aber die Stadt an der Trave, in der mit Thomas Mann und Günter Grass gleich zwei Literatur-Nobelpreisträger gelebt und gearbeitet haben, ist auch Schauplatz zahlloser Romane. Mal geht es um Mord und Totschlag, mal um Intrigen, Liebe und Leidenschaft. Spaziergänge und Radtouren auf den Spuren weltberühmter Autoren, Lesungen und Ausstellungen halten die Literatur in Lübeck lebendig. Am 28. September lädt das Literaturforum zur langen Nacht der historischen Romane ein.

Schauplatz Altstadt

Die Hansestadt mit ihren verwinkelten Gassen und Pfaden ist Schauplatz von Thomas Manns weltberühmtem Roman „Buddenbrooks“. Während das Patrizierhaus in der Mengstraße 4, besser bekannt als das Buddenbrook Haus, bis Ende 2026 umfassend restauriert wird, lädt das Günter-Grass-Haus in der Glockengießer Straße mit Kunstwerken und Erinnerungen an das Leben des Nobelpreisträgers zum Besuch ein.

Zahlreiche Schriftsteller der Gegenwart beschäftigen sich mit Lübecks Geschichte . So erzählt die Autorin Lena Johannson aus Reinbek im Roman „Das Marzipan Mädchen“ die Geschichte der weltbekannten Firma Niederegger. Wer jetzt Appetit auf Süßes bekommt: die Nusstorte im Café Niederegger schmeckt heute noch so gut wie vor 100 Jahren.

Die Altstadt von Lübeck gehört zum Unesco-Welterbe und ist Schauplatz zahlreicher Romane. Carsten Rehder/dpa Die Altstadt von Lübeck gehört zum Unesco-Welterbe und ist Schauplatz zahlreicher Romane.

Geschichte der Gänge

Literaturfans können dank der Rungholt-Reihe von Derek Meister in das Lübeck des Jahres 1390 eintauchen. Von den fünf Bänden spielen vier in Lübeck und präsentieren die Hansestadt in ihrer ganzen Pracht und Problematik – von Korruption über Badehäuser bis zur Pest. Heute sind die einst ärmlichen Buden in den Gängen und Gassen begehrte Wohnhäuser und bieten Naturliebhabern mitten in der Stadt versteckte Erholungsoasen.

Im Mittelalter lebten die Armen in den Hinterhöfen, heute sind die Gänge mit ihren grünen Oasen begehrte Wohn-Adressen. Carsten Rehder/dpa Im Mittelalter lebten die Armen in den Hinterhöfen, heute sind die Gänge mit ihren grünen Oasen begehrte Wohn-Adressen.

Erfolgreiche Frauen

Autoren wie Sabine Weiß aus Hamburg nehmen die Leser mit ihren historischen Romanen mit in das Frauenleben vergangener Jahrhunderte. Ihre Werke wie „Die Hansetöchter“ und „Die Feinde der Hansetöchter“ werfen einen faszinierenden Blick auf den Alltag in Norddeutschland und Lübeck vergangener Zeiten. Anne Bentkamp erzählt im Roman „La Doctoresse“ die Geschichte von Dorothea Schlözer, eine der klügsten und faszinierendsten Frauen der Lübecker Gesellschaft. Die Hamburger Krimi-Autorin Eva Almstädt lässt ihre Kommissarin Pia Korritki in Lübeck und Umgebung ermitteln und Volker Weidermann inspiriert Literaturfans mit seinem jüngsten Werk „Mann vom Meer“, ein paar Tage an der Ostsee in Travemünde zu verbringen und dort sein Buch zu lesen.

Simone Luers, Angelika Buschke und Hilke Flebbe laden am 28. September zur langen Nacht der historischen Romane in den Scharbausaal der Lübecker Stadtbibliothek. Privat. Simone Luers, Angelika Buschke und Hilke Flebbe laden am 28. September zur langen Nacht der historischen Romane in den Scharbausaal der Lübecker Stadtbibliothek.

Info:

Das Literatur Forum Lübeck setzt sich dafür ein, die Gegenwartsliteratur zu fördern und lädt zur am 28. September ab 19 Uhr zur langen „Nacht der historischen Romane“ in den historischen Scharbausaal der Lübecker Stadtbibliothek ein. Karten kosten 28 Euro und können online gebucht werden: https://literaturforumluebeck.de/events/lange-nacht-der-historischen-romane/

Während der Pause haben die Gäste die Möglichkeit, sich mit den Autorinnen und Autoren auszutauschen. Jeder Autor und jede Autorin erhält sieben Minuten, um die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bann zu ziehen, bevor ein Gong den nächsten Künstler auf die Bühne ruft. Die Lesung wird von passender Musik begleitet. Es lesen sieben Autoren und Autorinnen, darunter Anna Perbandt, Sabine Weiß, Sylvia Lott und Udo Weinbörner.



Übernachten: Hinter der spätklassizistischen Fassade des Klassik Altstadt Hotels (www.Klassik-Altstadt-Hotel.de) tragen die 28 Themenzimmer die Namen berühmter Lübecker Persönlichkeiten wie die Günter Grass-Suite oder das Thomas Mann- und Dorothea Schlözer-Zimmer. Das Hotel bietet Book&Breakfast-Arrangements oder ein Buddenbrook-Menü nach Thomas Manns Beschreibung inklusive passender Lesung. Zudem können geführte Radtouren auf den Spuren der Lübecker Literaten gebucht werden.