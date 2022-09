Ausflug mit dem 9 Euro-Ticket: Das sind die schönsten Wanderstrecken rund um Hamburg

Überfüllte Regionalzüge nach Sylt? Das muss nicht sein: Einfach mal die Richtung wechseln. Statt an die Nordsee geht es zum Wandern mit dem Metronom Regional nach Scheeßel oder Rotenburg/Wümme. 9-Euro Ticket einstecken, Wanderschuhe anziehen und los zur Tour durch Moor und Heide auf den Nordpfaden. Baden kann man hier übrigens auch. Die MOPO hat drei Wege getestet, deren Start- und Endpunkte alle in Bahnhofsnähe liegen.

Ein weißer S-förmiger Bogen auf orangefarbenem Grund weist den Weg: 24 gut ausgeschilderte Nordpfade gibt es zwischen Hamburg und Bremen. Die flachen Wege führen durch Moor und Heide, vorbei an alten Mühlen, durch idyllische Dörfer, an Flüssen und Badeseen entlang. Zwischen fünf und 32 Kilometern lang sind die Pfade für Familien genauso geeignet wie für Wanderprofis.

Alle 24 Nordpfade sind gut ausgeschildert.

Rotenburger Wasserreich

Knapp eine Stunde braucht der Metronom in Richtung Bremen vom Hamburger Hauptbahnhof bis Rotenburg. Vom Startpunkt am Rathaus führt der 21 Kilometer lange Wasserreich-Weg durch die Altstadt, dann zur Wümme-Niederung und weiter zum 400 Jahre alten Bauernhof Grafel. Jetzt ist es nicht mehr weit zum Strand am Großen Bullensee. Badesachen auspacken und hinein ins Wasser! Vom Bullensee kann man weiter auf dem Wasserreich-Weg wandern oder alternativ den Moorweg Dör‘t Moor nehmen.

Wandern mit Badepause: da bietet sich der Große Bullensee bei Rotenburg an.

Das könnte Sie auch interessieren: Wandern Sie doch mal in Hamburg!

Dünen und Wiesen

Dieser insgesamt 32 Kilometer lange Nordpfad startet am Spielplatz in der Ahe, 1,6 Kilometer vom Bahnhof Rotenburg entfernt. Durch den Stadtwald geht es zur Wümme-Niederung, vorbei an einigen Kunstwerken und dem Rastplatz Waldklassenzimmer mit Holzhütte und Schaukel. Weitere Höhepunkte sind das Naturschutzgebiet Voßberge mit Wanderdünen, die Trienenweise mit Nordpfade-Sofa und einer Holzskulpturengruppe. Der Weg kann gut in Tagesetappen aufgeteilt werden, Abkürzungen sind möglich.

Nicht nur zur Wollgrasblüte sind die Nordpfade rund um Rotenburg ein Naturerlebnis.

Moore, Stege, Bäche

Nach 50 Minuten Zugfahrt startet der 21 Kilometer lange Wanderweg Kirchsteg-Moore-Bäche am Scheeßeler Bahnhof. Nur zu Hurricane-Festival-Zeiten ist hier viel Betrieb. Am Fluß Veerse gehen Wanderer auf weichem Boden durch das Gewässerbiotop Großes Lohmoor, vorbei an Birken und Kiefern. Im Biotop Wensebrock surren die Libellen. Hinter Bartelsdorf führt ein Eichenbohlensteg über das Überschwemmungsgebiet der Veerse. Und dann ist es nicht mehr weit zum Bahnhof.

Alle 24 Nordpfade mitsamt Tourenbeschreibung gibt es auf der Seite www.nordwaerts.de.