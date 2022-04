Diesen Ostseestrand kennen Sie bestimmt noch nicht

Travemünde im Westen, Boltenhagen im Osten – und genau dazwischen, ein bisschen im touristischen Niemandsland, liegt Brook mit seinem Naturstrand. Ein schöner Platz, um die ersten warmen Sonnentage an der Ostsee zu genießen.

Beachclub? Gibt’s nicht!

Alle, die Strandkörbe und Surfschulen, Beachlounges oder Pommesbuden lieben, werden hier nicht glücklich werden. Brook ist deshalb ein besonderes Ziel, weil all das hier fehlt. Hier gibt es nur Sand, Steine und Meer. Dafür zahlen Besucher auch keine Kurtaxe und die Parkgebühren sind überschaubar. Zum Zeitvertreib sammeln Strandbesucher Steine und Muscheln, gehen zur Steilküste und zurück oder beobachten die von und nach Travemünde ein- und auslaufenden Fähren. Direkt am Strand vorbei führt der Ostseeküsten-Radweg. Von der Priwallfähre sind es nur 15 Kilometer nach Brook – für Radler, die eine Tagesetappe von Lübeck nach Wismar fahren, ein willkommener Ort für eine Pause.

Selten überlaufen: Der Naturstrand von Brook im Klützer Winkel

Café im Stall

Nach ein paar Stunden am Wasser lohnt sich ein Abstecher in den Nachbarort. Kurz vor Elmenhorst hat vor zwei Jahren das „Café im Stall“ eröffnet, mit Sonnenterrasse, selbstgebackenem Kuchen und Blick auf Wiesen und Schafe, die hin und wieder mal über den Zaun springen. Geöffnet ist hier nur an den Wochenenden von 14 bis 18 Uhr. Ferienwohnungen gibt es hier auch, idyllisch und ruhig. Nur ein paar Kilometer entfernt, in Kalkhorst, verbrachte der 1822 in Neubukow geborene Troja-Entdecker Heinrich Schliemann zwei Jahre seiner Kindheit. Sein Onkel war hier Pfarrer. Im Garten des Pfarrhauses steht noch heute der „Schliemann-Pavillon“.

Das Café im Stall in Elmenhorst hat immer an den Wochenenden geöffnet

Schloss und Stadt

Den Rückweg nach Hamburg treten wir nicht über Travemünde und die Priwall-Fähre an, sondern fahren durch den leicht hügeligen Klützer Winkel auf Alleen mit alten Bäumen. Die Region ist voll von kleinen oder größeren Sehenswürdigkeiten. Zu den bekanntesten Attraktionen gehört das Schloss Bothmer – das größte Barockschloss in Mecklenburg mit einer Allee aus spalierartig gezogenen Bäumen und weitläufigem Park.

Ein Abstecher in die nahe gelegene Kleinstadt Klütz lohnt sich – zum Bummeln oder zum Besuch des Uwe-Johnson-Hauses. Der Schriftsteller lebte zwar nie in Klütz, ließ sich von der Stadt aber zu fiktiven Orten in seinen Romanen inspirieren. Ab sofort fährt ab Klütz auch wieder die Kleinbahn „Kaffeebrenner“ auf der sechs Kilometer langen Strecke bis nach Reppenhagen.

Die Kleinbahn „Kaffeebrenner“ fährt zwischen Klütz und Reppenhagen.

