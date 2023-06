Dänische Märcheninsel mit Suchtpotential

Hinter der Brücke über den Kleinen Belt fängt das Märchenland an. Im Frühling leuchtet lila Flieder vor gelben Rapsfeldern, im Sommer sind es Stockrosen und Mohn, die für Farbtupfer sorgen. Das ganze Jahr über strahlen weiße Kirchen vor blauem Himmel. Und fast immer ist die Ostsee zu sehen, schließlich sind wir auf einer Insel. Fünen, dänisch Fyn, Heimat des Märchendichters Hans Christian Andersen.

Wandern unter dem Eis

Andersen, in Odense geboren und einer armen Familie aufgewachsen, kam häufig nach Fünen, obwohl er schon mit 14 Jahren nach Kopenhagen zog. Häufig war er zu Gast in einem der über einhundert Herrenhäuser und Schlösser auf Fünen. Das bekannteste ist das Wasserschloss Egeskov, umgeben von einem weitläufigen Park, der heute zum Teil ein Freizeitpark und ein beliebtes Familien-Ausflugsziel ist. Von H.C. Andersens unglücklichen Liebe zu Riborg Voigt erzählen Schauspieler in einem Theaterstück, das sich Interessierte als App herunterladen können. Die Texte wurden passend zur knapp dreistündigen Wanderung „Unter dem Eis“ durch Faaborg und die eiszeitlichen Svanninge Bjerge, die auch „fünische Alpen“ genannt werden, aufgenommen und führen zu verschiedenen Stationen entlang des Wanderwegs.

Zu den bekanntesten Schlössern Dänemarks gehört das Wasserschloss Egeskov. Anke Geffers Zu den bekanntesten Schlössern Dänemarks gehört das Wasserschloss Egeskov.

Oben angekommen: der Lerbjerg ist mit 126 Metern der höchste Punkt in den fünischen Alpen Anke Geffers Oben angekommen: der Lerbjerg ist mit 126 Metern der höchste Punkt in den fünischen Alpen

Vor der Tour empfiehlt sich eine Stärkung in der Fischräucherei am Hafen von Faaborg. Zum Kabeljau oder Heilbutt schmeckt der hausgemachte Kartoffelsalat besonders gut. „Wir räuchern jeden Tag“, erzählt Chefin Line stolz. Zum Dessert gibt es noch ein dänisches Softeis, na klar, mit Lakritzstreuseln.

Täglich frischen Räucherfisch gibt es bei Line in Faaborg. Anke Geffers Täglich frischen Räucherfisch gibt es bei Line in Faaborg.

Der ausgeschilderte Weg „Under Isen“ führt vom sehenswerten interaktiven und neu gestalteten Hafenmuseum erst durch die Altstadt mit ihren bunten Häusern, dann an einem See entlang und über blühende Wiesen, durch verwunschene Wälder auf den 126 Meter hohen Lerbjerg – und durch die Svanninge Berge wieder ins Tal. Fünen zeigt sich auch hier mal wieder von der märchenhaft-schönsten Seite.

Bunt und hübsch: Die mittelalterliche Kleinstadt Faaborg. Anke Geffers Bunt und hübsch: Die mittelalterliche Kleinstadt Faaborg.

Abenteuer auf Helnaes

Etwas wilder, aber ebenso zauberhaft, ist die Halbinsel Helnaes in Westfünen. Idyllische Dörfer, reetgedeckte Häuser, gepflegte Gärten, Strände, weite Ausblicke und ganz viel Natur und Einsamkeit. Hier startet ein Outdoor-Tag mit Lars Henriksen. Wir werden ein Essen zubereiten, das wir zum Teil selbst einsammeln. Eine Meerforelle hat Lars bereits für uns geangelt. Weitere Zutaten wachsen am Strand. Meerkohl zum Beispiel. „Nehmt die violetten Blätter, die sind die jüngsten und die besten“, sagt Lars. Außerdem zeigt uns Lars essbaren Seetang und eine Pflanze, die nach Gurke schmeckt, nur nicht so aussieht und ein unscheinbares Kraut mit Blättern die so scharf wie Wasabi sind. Kartoffeln und grünen Spargel hat unser Guide unterwegs gekauft. „Da habe ich ein bisschen geschummelt“, gibt er lachend zu.

Lars Henriksen kennt sich mit Küstenpflanzen und dem Zerlegen von selbstgeangelten Fischen aus. Anke Geffers Lars Henriksen kennt sich mit Küstenpflanzen und dem Zerlegen von selbstgeangelten Fischen aus.

Schutzhütten wie diese stehen überall an der Inselküste. Sie können online für vier Euro die Nacht reserviert werden. Anke Geffers Schutzhütten wie diese stehen überall an der Inselküste. Sie können online für vier Euro die Nacht reserviert werden.

Der Garten Dänemarks

Das sonnenreiche Fünen ist als Garten Dänemarks bekannt. Gemüse, Obst, sogar Wein wächst auf dem fruchtbaren Boden. „Ihr müsst im Herbst wiederkommen, unsere Äpfel sind die besten“, sagt Lars, während er das Feuer entzündet. Die Feuerstelle gehört zu einem Schutzraum aus Holz, den Wanderer online für vier Euro pro Nacht mieten können. Alle sieben Kilometer gibt es so eine Schlafmöglichkeit, Wasser und WC immer in der Nähe. Perfekt für alle, die auf dem Küsten-Wanderweg rund um die Insel unterwegs sind. Der Fisch ist fertig, die Kartoffeln sind gar, Spargel und Meerkohl gebraten – ein perfektes Outdoor-Essen.

Segelboote, Badestege, Meer -traumhafter Sommer am Kleinen Belt Anke Geffers Segelboote, Badestege, Meer -traumhafter Sommer am Kleinen Belt

Freizeitpark für Familien

Neu auf der Insel ist das Fyns Sommerland, ein Freizeitpark, der nicht nur Kindern eine große Auswahl von Spielmöglichkeiten bietet, sondern auch die Eltern mit einbezieht. „Wir träumen davon, dass die Eltern in diesem Sommerland mitmachen, statt zuzuschauen“ sagt Jeppe Vestergaard Nielsen vom Sommerland. Deshalb gibt es Mooncars und BMX-Räder in allen Größen, dazu Seilbahnen, Zorbing und Kletter-Aktivitäten. Eröffnungsfeier ist am 26. Juni, danach ist im Sommer täglich geöffnet.

Zorbing, rollen in einer großen Kugel, macht in Fyns Sommerland Spaß. Jens Wognsen hfr Zorbing, rollen in einer großen Kugel, macht in Fyns Sommerland Spaß.

Klimastadt Middelfart

Schade, wir müssen Fünen schon wieder verlassen. Tschüs, Ferienhaus in der Kleinstadt Assens, tschüs Strand von Mariendal, tschüs Hafen. Oder besser: Auf Wiedersehen. Schließlich haben wir längst nicht alles von Fünen gesehen.

Zum Abschluss halten wir in Middelfart. Am Kleinen Belt gelegen, hat sich das Städtchen zum Vorzeigeort für klimagerechte Städteplanung entwickelt. Außerdem lohnt es sich, das Keramikmuseum Clay anzuschauen, das in einem alten Herrenhaus untergebracht ist. Spaziergänger erfahren auf der Klimaroute, wie Regenwasser zur Pflanzen-Bewässerung genutzt wird und dank neuer Straßenbeläge und Abwasserrinnen besser versickern kann.

Rumkugeln aus Nörre Aaby werden auch in der Bäckerei Baks in Middelfart verkauft. Anke Geffers Rumkugeln aus Nörre Aaby werden auch in der Bäckerei Baks in Middelfart verkauft.

Nervenkitzel garantiert eine weitere Attraktion in Middelfart: Die Bridgewalking-Tour (nur für Schwindelfreie!) auf der 60 Meter hohen Eisenbahnbrücke muss vorab gebucht werden und ist ein einzigartiges Erlebnis.

Wir haben ein weniger nervenaufreibendes letztes Ziel und fahren zu der Filiale der in ganz Dänemark berühmten Bäckerei Baks gleich an der Autobahnbrücke über den Kleinen Belt. Hier gibt es die besten Rumkugeln im Königreich. Süßes Happy End einer märchenhaften Reise.

Info

Anreise: Die Dänische Staatsbahn (DSB) fährt von Hamburg über Fünen (Odense) nach Kopenhagen. Mit dem Auto dauert die Fahrt etwa dreieinhalb Stunden.

Insel-Abenteuer: Angebote vom Pflanzensammeln bis Bridgewalking unter www.visitfyn.de

Übernachten: Schutzhütten (Shelter) können über https://bookenshelter.dk/fyn/ gebucht werden.

Ferienhäuser z.B. über www.feriepartner.de

Tipp: Besuch von Fyns Sommerland in Arup (öffnet am 26. Juni) mit Aktivitäten wie Mountainbiken, Zorbing, Seilbahnen, Mooncars und Klettern für die ganze Familie: https://fynssommerland.dk/