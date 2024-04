Willi Wiberg: Der Kinder-Klassiker kommt in Hamburg auf die Bühne

Willi ist ein kleiner Junge, der mit seinem alleinerziehenden lieben, etwas zerstreuten Vater in der Vorstadt lebt. Außerdem sind da noch Willis bester Freund Viktor, die Großmutter und eine Tante.

1972 erschien das erste Buch über Willi Wiberg. Die Schwedin Gunilla Bergström lässt ihren jungen Helden Alltagssituationen meistern, es gibt Ausflüge ins Reich der Fantasie, und auch der richtige Umgang mit Monstern wird erklärt.

Die Bücher sind längst Klassiker. Nach der Veröffentlichung vor mehr als 50 Jahren kommt Willi nun auf die Bühne im Theaterdeck in der Maurienstraße 19 (Barmbek-Nord). Und es ist richtig was los: Willi findet einen Freund, landet mit seinem Vater in seinem selbstgebauten Hubschrauber im Dschungel und feiert zu guter Letzt eine riesige Geburtstagsfeier (Bühnenfassung und Regie: Niklas Heinecke). Das Stück eignet sich für Kinder ab 3 Jahren.

Theaterdeck: 29.4. und 30.4., 9.15 und 11.15 Uhr, 5.5., 14 und 16.30 Uhr, 16/10 Euro, Tel. 632 13 22

