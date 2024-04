Das Baby entspannt im Spa, die Eltern trinken in Ruhe einen Kaffee: In Hoheluft-Ost hat Hamburgs wohl ungewöhnlichstes Café eröffnet. Im „Elino“ gibt es nicht nur eine Spielecke für die Kleinsten sondern auch einen Baby-Wellnessbereich mit „Floating-Wannen“ – Massage inklusive. Mit welchen weiteren Ideen die Inhaberinnen Kinder und Eltern glücklich machen wollen. Außerdem: Auch diese Cafés in Hamburg sind kinderfreundlich!

Das Baby entspannt im Spa, die Eltern trinken in Ruhe einen Kaffee: In Hoheluft-Ost hat Hamburgs wohl ungewöhnlichstes Café eröffnet. Im „Elino“ gibt es nicht nur eine Spielecke für die Kleinsten, sondern auch einen Baby-Wellnessbereich mit „Floating-Wannen“ – Massage inklusive. Mit welchen weiteren Ideen die Inhaberinnen Kinder und Eltern glücklich machen wollen. Außerdem: Auch diese Cafés in Hamburg sind kinderfreundlich!

Das Kind langweilt sich, wird unruhig, will wieder los. Eltern kennen es: Mit Babys und Kleinkindern im Café zu sitzen, ist meistens alles andere als entspannt. Das wissen auch Sakera Amin-Eskin (30) und Abeba Amin (31): Die Schwestern haben am Eppendorfer Weg das Eltern-Kind-Café „Elino“ eröffnet. Neben einer Spielecke mit Kinderküche, Büchern und Malsachen für Kinder bis vier Jahre gibt es auch einen Spa-Bereich für Babys.

„Elino“: Eltern-Kind-Café mit Spa fürs Baby in Hoheluft-Ost

In zwei „Floating-Becken“ können Babys ab etwa sechs Wochen entspannen, bei 34 Grad Wassertemperatur: „Sie bekommen einen speziellen Schwimmring um den Hals und berühren mit den Füßen nicht den Boden. So entsteht der Floating-Effekt“, sagt Sakera Amin-Eskin. Düsen sorgen dabei für eine Massage. 20 Minuten kosten stolze 59 Euro, ein Kaffee oder Tee für die Eltern inklusive. „85 bis 90 Prozent der Babys nehmen das gut an. Viele weinen am Anfang, beruhigen sich aber schnell im Becken“, so Amin-Eskin. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern.

Kleiner Gast im Baby-Spa: Sargis (9 Monate) gefällt es in der Floating-Wanne. Florian Quandt Kleiner Gast im Baby-Spa: Sargis (9 Monate) gefällt es in der Floating-Wanne.

„Die Babys schlafen danach in der Regel sofort ein. Die Mittagstermine sind besonders beliebt“, sagt die 30-Jährige und lacht. Dann wechseln viele Eltern in den Café-Bereich. Hier gibt es süße und herzhafte Waffeln und eine Frühstücks-Etagère, unter anderem mit Brötchen, Croissants und Obst. Auf der Kinder-Karte stehen hausgemachter Avocado-Kartoffel-Karotten-Brei und zuckerfreies Erdbeereis. In Zukunft soll es auch Bastelangebote für Kinder und einen Spielplatz im Garten geben.

Maria Kostanya (33, r.) besucht mit ihren Zwillingen das Eltern-Kind-Café „Elino“. Tante Raissa Stepanjan (35) ist mit dabei. Florian Quandt Maria Kostanya (33, r.) besucht mit ihren Zwillingen das Eltern-Kind-Café „Elino“. Tante Raissa Stepanjan (35) ist mit dabei.

„Mit meiner kleinen Tochter war ich mal in Düsseldorf in einem Baby-Spa“, sagt Sakera Amin-Eskin, die gelernte Altenpflegerin ist. „Das Konzept wollte ich auch nach Hamburg holen.“ 2019 gab es schon mal ein Baby-Spa in Eppendorf – das „Mabyen“ hat die Corona-Zeit allerdings nicht überstanden. Und auch für das „Elino“ war der Start nicht leicht. „Viele Eltern haben unser Café wie einen Indoorspielplatz genutzt und sich drei Stunden mit einer Apfelschorle in die Spielecke gesetzt“, erzählt Amin-Eskin. „Das hat sich für uns natürlich nicht rentiert.“ Seitdem gilt ein Mindestverzehr von zwölf Euro und die Eltern sollen sich möglichst nicht im Spielbereich aufhalten: „Sonst bleibt ja kein Platz für die Kleinen!“

Café „Elino“: Eppendorfer Weg 255 (Hoheluft-Ost), Di-So 10-18 Uhr, Tel. (040) 78 05 30 83, www.elinobabyspa.de

Auch diese Cafés in Hamburg sind kinderfreundlich:

„Emmas“

Das Café auf der Uhlenhorst mit Frühstücks- und Mittagsangebot hat 30 Sitzplätze. Die Mittagskarte wechselt wöchentlich, das Essen wird mit saisonalen Zutaten zubereitet. Es gibt Bowls, Quiche, heiße Waffeln, Kuchen und Torten. Kinder sind willkommen! Es gibt einen Wickeltisch und Kinderstühle. „Wir haben auch Krabbeldecken, die gerne ausgebreitet werden dürfen und eine Spielzeugkiste, die mit an den Tisch genommen werden kann. Auch Stifte für kleine Künstler sind vorhanden“, sagt Inhaberin Stephanie Emmert zur WochenMOPO. „Wir machen auch gerne das Essen der Kleinen warm.“

Hofweg 63 (Uhlenhorst), Fr 9.30-15 Uhr, Sa + So 9.30-18 Uhr, Tel. (040) 22 69 89 65, www.emmas-hamburg.de

„Beach Hamburg“

Die Event-Location in Dulsberg bietet auf ihren Sandflächen Beach-Volleyball und Beach-Soccer an. Jeden Sonntag findet hier aber ab 10 Uhr der „Aloha Family Brunch“ statt. Im Indoor-Strandbereich sitzen Familien dann an langen Tafeln und bedienen sich am Büfett mit Frühstück und warmen Speisen. Für die Kleinen gibt es ein extra Kinder-Büfett mit Pommes, Nuggets und Nachtisch. Die Kinder können am Tisch im Sand buddeln, während die Erwachsenen entspannen. Die Teilnahme am Brunch ist nur mit Reservierung möglich.

Alter Teichweg 220 (Dulsberg), jeden Sonntag ab 10 Uhr, Tel. (040) 69 64 61 30, www.beachhamburg.de

„Saha Waldcafé“

Das Ausflugslokal in Niendorf hat das Motto „von Familie für Familien“. Johanna Jungnik und ihr Mann Wael Maho Zada bringen hier hausgemachten Kuchen und orientalische Tapas auf den Tisch. Es liegt direkt an einem Waldstück. Gäste können hier draußen unter den Bäumen oder drinnen essen, im Garten gibt es auch eine kleine Spielecke für Kinder. Und das Beste: Zum Lokal gehört eine direkt angrenzende Minigolf-Anlage! Keine 200 Meter entfernt gibt es auch einen großen Kinderspielplatz und eine Hunde-Auslaufwiese.

Burgunderweg 23 (Niendorf), Mi-Fr 12-19 Uhr, Sa + So 10-19 Uhr, Tel. (040) 55 522 04, www.saha-hamburg.de