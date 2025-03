Was steckt hinter dem Depeche-Mode-Kult?

Was ist eigentlich das Besondere an Depeche Mode (DM)? Der englische Musikjournalist Simon Spence hat es so formuliert: „Die Rolling Stones haben eine riesige Mauer zwischen zwei Generationen gebaut – keine bescheuerten Liebeslieder mehr. Depeche Mode haben die nächste riesige Mauer gebaut – keine bescheuerten Gitarren mehr.“

Einer der größten Fans der Band (und einer der größten Kenner) ist Sascha Lange, der inzwischen drei Bücher über DM geschrieben hat. Nach „Monument“ und „Behind The Wall – Depeche Mode-Fankultur in der DDR“ erschien schließlich „Live“. Jetzt ist Lange in der Fabrik zu Gast und stellt die Trilogie vor – mit seinen Texten, vielen Bildern und Videos. Beschrieben wird die ganze Geschichte – von kopierten Zetteln einer Schülerband aus Basildon, die sich Composition Of Sound nannte, bis zum weltweiten Megaerfolg.

Fabrik: 4.3., 20 Uhr, 20 Euro, fabrik.de

