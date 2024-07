Spielbudenfestival: Internationale Künstler zeigen Weltklasse-Straßentheater

Das kennt der Kiez – mit ganzem Körpereinsatz wird Geld verdient. Doch das Spielbudenfestival ist anders: Zum vierten Mal zeigen internationale Künstler allerbestes Straßentheater an einem Sommer-Wochenende.

Erste Buden, die dem Platz seinen Namen gaben, standen dort schon Ende des 18. Jahrhunderts. Grundstücksnachbar Corny Littmann hatte die Idee, diese Tradition wiederzubeleben und organisiert mithilfe des erfahrenen Straßenkünstlers Bernd Busch das barrierefreie Festival.

Besonderes Highlight: Die Akrobatik der Compagnie „La Meute“

Ein monumentales Großereignis ist auch in diesem Jahr dabei. Die Compagnie „La Meute“ aus Frankreich stellt das Todesrad auf: Zwei riesige Hamsterräder drehen sich weit weg vom Erdboden 78 Mal; inner- und außerhalb des Rads rotieren Akrobaten 20 Minuten lang – eine Show mit hypnotischer Wirkung. Zum ersten Mal ist Weltklasse-Clown Peter Shub auf dem Festival zu Gast. Mit unmissverständlicher Körpersprache und einem von ihm kultivierten Denglisch bringt der US-Amerikaner sein Publikum dazu, Tränen zu lachen.

Neu in Hamburg sind auch Francisco Obregon und seine Partnerin Sophia aus Chile: Er ist ein großartiger Komödiant, sie eine Puppe, die sich gern Tanzpartner aus dem Publikum holt. Shakespeares Globe-Theatre hängt sich Jörn Kölling um: In seinem Bauchladen-Theater spielt er berühmte Dramen im Mini-Format in nur einer Viertelstunde. Die Crew „Surprise Effect“ bringt, was ihr Name verspricht: Vier Franzosen erobern mit Akrobatik, Breakdance, Charme und Humor alle Herzens.

Ein Wiedersehen gibt es mit zwei guten Bekannten: Robotman Oliver Kessler mischt sich erneut als Drei-Meter-Transformer unter die Besucher; und Jens Ohle verblüfft mit seiner einmaligen Mischung aus Stunts, Comedy und Akrobatik an der Leiter. Der Sonntag wird familienfreundlich: Er beginnt um 11.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, ab 13 Uhr präsentiert Moderator Konrad Stöckel die sensationellen Talente von Kindern und Jugendlichen aus Hamburger Zirkusschulen. Nicht wundern: Überall liegen Hüte im Weg, bitte rundes und viereckiges Geld einstecken. (pst)

Spielbudenplatz: 19.-21.7., Fr: 18-23 Uhr, Sa 14-23 Uhr (ab 23 Uhr Aftershowparty in der „Alten Liebe“), So: 11-19 Uhr (18 Uhr Best-of-Abschlussshow mit allen Künstler:innen)

