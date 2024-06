Legendäre Show „Rock the Ballet“ ist zurück: Stilmix – so cool, so akrobatisch

„Rock the Ballet“ wurde in Hamburg geboren! Hier erlebte das Publikum 2008 die allererste Show, die damals die Ballettwelt gründlich aufmischte. 16 Jahre und Millionen begeisterter Zuschauer später kommt sie nun zurück an den Ort, wo alles begann: ins St. Pauli-Theater.

Am Anfang stand die Frage: Warum gehen so viele Menschen in ein Rockkonzert, aber nur wenige ins Ballett? Die Antwort konnte nur lauten: Ballett müsste so attraktiv werden wie ein Rockkonzert. So entstand die Idee, Tanz auf Weltklasse-Niveau zu populärer Musik zu zeigen, nicht mehr und nicht weniger! Ohne Story, vor wechselnden Projektionen – just for fun!

„Rock the Ballet“ kehrt nach 16 Jahren zurück ins St. Pauli-Theater

Das Erfolgsrezept hat nichts von seiner Faszination verloren, inzwischen aber neue Songs dazu gewonnen. Nina Simones „Feeling Good“ verbreitet die passende Stimmung gleich zum Auftakt. Magie entsteht durch die Auswahl der Songs, die das Publikum einen Abend lang begleiten, letztlich aber aus dem Soundtrack des eigenen Lebens stammen wie „Sky Full Of Stars“ von Coldplay, Adeles „Rolling In The Deep“, Madonnas „Born This Way“ oder „Somebody To Love“ von Queen.

Adrienne Canterna, Co-Gründerin des Ensembles, schuf sämtliche Choreografien, mal poetisch, mal explosiv und akrobatisch – je nach Stilistik der Musik. Die von ihr ausgewählten, klassisch trainierten 16 Tänzerinnen und Tänzer verblüffen mit fantastischen Sprüngen und Schwindel erregenden Drehungen, ihre Energie reißt das Publikum von den Stühlen – es ist nur die Frage bei welchem Song: Zu unsterblichen Hits von Elton John, Stevie Wonder, Rihanna, Michael Jackson und Pink? Oder zu „Shake It Off“ von Taylor Swift, die natürlich unbedingt ins neue Programm gehört. Das Comeback einer unvergesslichen, mitreißenden Show wie das Versprechen von Queen: „We will rock you“! ​

St. Pauli-Theater: 13.6.-31.7., täglich außer Mo, 19.30 Uhr, So auch 14.30 Uhr, Sa 15 und 20 Uhr, Karten 39,50-74,50 Euro, Tel. 47110666

