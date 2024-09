Oldies – and Goldies! Hamburgs „ältester“ Chor feiert Jubiläum

Der Himmel wartet seit über zehn Jahren! Wenn es nach den Sängerinnen und Sängern des „Heaven Can Wait-Chors“ geht, wird das auch so bleiben: Sie feiern ihr Jubiläum mit einer Tournee unter dem Motto, das von Beginn an alle motivierte: „Wir leben jetzt“!

Die Idee entwickelte Jan-Christof Scheibe – bekannt als Kabarettist, Musiker, Sänger, Komponist und Chorleiter – gemeinsam mit dem St. Pauli Theater. Mitglied kann man ab 70 Jahren werden, die älteste Sängerin ist 97. Das Besondere aber ist das Repertoire: „Junge Musik, gesungen von älteren Menschen“, so Scheibe. „Die Musik der Enkelgeneration bekommt eine völlig neue Dimension, wenn sie von Menschen um die 80 interpretiert wird. Deshalb achte ich bei der Auswahl der Lieder sehr genau darauf, ob sie durch unsere Interpretation einen Mehrwert erfahren. Das ist das Ziel.“

Heaven Can Wait-Chor feiert Jubiläum

Songs von Deichkind, Jan Delay, Udo Lindenberg, Marteria und Sarah Connor gehören zum Programm. Und die werden nicht nur stimmlich, sondern mit ganzem Körpereinsatz vorgetragen – zu jedem Song gehören ausgesuchte Bewegungen. „Die Ansprüche an Neusänger und -sängerinnen sind nicht ohne, man muss gern auswendig singen, seine Stimme halten und – vor allem – Geschichten erzählen können. Denn darum geht es beim Singen von Popmusik eigentlich.“

Zurzeit werden neue Talente gesucht. „Interessierte können sich jederzeit zu einer kostenlosen Probestunde über die Website anmelden,“ sagt der Chorleiter.

Noch 14 Gründungsmitglieder dabei

Dessen Mutter, Evamarie Scheibe, gehört seit der ersten Probe dazu. Heute zählt der Chor rund 35 Stimmen, von den Gründungsmitgliedern sind immerhin noch 14 dabei. Beim Start 2013 wäre Susanne Kröger auch gern gleich dazu gestoßen: „Als ich davon hörte, wollte ich sofort zum Casting.“ Doch im Gründungsjahr war sie leider noch zu jung – keine 70. Inzwischen gehört sie seit sieben Jahren dazu. Und lernte mit dem Chor eine neue Welt kennen: das Showbusiness. „Die vielen Texte auswendig zu lernen, und die Tanzbewegungen dazu – das hält den Kopf fit! Selbst wenn man mal eine Zeile vergessen hat, bewegt man einfach den Mund“, gesteht sie lachend. „Außerdem haben wir einen genialen Chorleiter, der tanzt die Texte für uns.“

Das könnte Sie auch interessieren: Róisín Murphy und Peaches im Stadtpark: Nackte Tatsachen und Breitwand-Pop

Jan-Christof Scheibe gibt nicht nur die Einsätze und das Tempo vor, sondern hilft mit seinen Gesten über eventuelle Texthänger hinweg. Was bedeutet Susanne Kröger diese Chorgemeinschaft? „Leidenschaft, lauter tolle Menschen um mich zu haben. Und zu wissen, dass man beim Altwerden nicht in der Ecke sitzen muss!“

Stadtpark Open Air: 5.9., 19.30 Uhr, freie Platzwahl (teilbestuhlt) 47 Euro, tickets.kj.de