Zwei starke charismatische Frauen präsentierten sich am Mittwoch beim zweiten Teil der musikalischen Veranstaltungsreihe „Off Days“ im Stadtpark – und jede der beiden Künstlerinnen ist auf ihre Weise längst Kult: Mit der in Berlin lebenden Kanadierin Peaches gab es viel nackte Brust zum Electroclash. Die Irin Róisín Murphy setzte auf bildgewaltige Groove-Musik. Ein Abend, den alle Anwesenden so schnell nicht vergessen dürften…