Kraftvoller Start in die Saison: International gefeierte Artisten beim Hansa-Varieté

Showtime im Hansa-Theater! Die legendäre Varieté-Bühne ist in die neue Spielzeit gestartet – diesmal beim Eröffnungsabend (und nur da!) angeführt von den „Mini-Trumps“ Donald und Ronald. Als die kamen die Hausherren Thomas Collien und Ulrich Waller auf die Bühne. Ihre Botschaft: Die einzigartige Schmuckschatulle am Steindamm auch weiterhin „great“ zu machen und das Varieté zu feiern –„als einen Ort für Menschen aller Nationen“.

Denn sie sind natürlich das Herzstück der Veranstaltung: Zwölf international erfolgreiche Artistinnen, Akrobaten und Jongleure aus neun Ländern, die das Publikum in Staunen versetzen, unterhalten und bezaubern.

Zwölf Artistinnen und Akrobaten zu Gast im Hansa-Theater

Echte Kraftakte etwa gelingen den aus der Ukraine stammenden Tyshchenko Brothers: atemberaubende Akrobatik bis zum „Kopf auf Kopf“-Handstand. Ebenfalls mit einer Höchstleistung, bei der Kraft auf Körperbeherrschung trifft, fasziniert Aurélie Brua. Ihre Darbietung: Akrobatik zwischen zwei Pole-Stangen, düster und spektakulär.

Schräge Nummer: Flaschenjonglage mit Esther und Jonas. Simon Brachmann Schräge Nummer: Flaschenjonglage mit Esther und Jonas.

An Flexibilität kaum zu überbieten ist Sacha The Frog. Der Schlangenmensch erobert die Herzen des Publikums als seinen Körper in die unglaublichsten Positionen verdrehender Frosch, auch er begleitet von der fabelhaften Hansa-Boy-Band.

Außerdem beim Varieté-Abend zu sehen sind temperamentvolle Flaschenjonglage, Rollerskating, magische Schattenspielereien und mitreißende Reifensprungnummern, die Hoop-Diving-Künstler Kai Hou weltweite Erfolge bescheren. Verbindendes Element zwischen den Acts sind Künstler und Entertainer wie Robert Kreis, Dirk Bielefeldt und Katie Freudenschuss, die wechselweise als Conférenciers durch das bunte Nummern-Programm führen. Great!

Hansa-Theater: bis 9.3.2025, div. Termine, 49,90-74,90 Euro, hansa-theater.com

