Chaostage, Nippel-Songs: Altonaer Museum macht spannende Zeitreise

Mike Krüger singt 1980 das Lied vom „Nippel“ – und meint damit wenig Anzügliches. Frank Elstner stellt dem ZDF ein völlig neues TV-Show-Konzept vor – irgendwas mit Wetten und viel Prominenz. Mit „Pac-Man“ gibt’s ein Videospiel, in dem eine Art angeschnittene Pizza kleine Punkte frisst. In der Nähe von Gorleben wird die Republik Freies Wendland ausgerufen. Die Grünen gründen sich. Und Ost- und Westdeutschland sind sich noch lange nicht grün … Der Hurra- und Spaßkultur steht 1980 eine Art Untergangsstimmung gegenüber. Dieser Zeit der Widersprüche widmet das Altonaer Museum jetzt eine große Ausstellung.

„Deutschland um 1980 – Fotografien aus einem fernen Land“ zeigt ab dem 9. Oktober mehr als 200 Bilder von zehn Fotograf:innen. Die Ausstellung wirft Schlaglichter auf politische und gesellschaftliche Themen, auf Musik, Mode, Design und vieles, was die Menschen in dieser Zeit bewegte. Und das reicht von A wie Anti-Atomkraft bis Z wie Zähne zeigen: Das macht auf einem der Bilder Peter Schilling (seit 1982 und seinem Hit „Major Tom“ ein Star der Neuen Deutschen Welle) – während er sich im schnieken Anzug auf einer Luftmatratze im Pool treiben lässt.

Mehr als 200 Bilder zeigen Deutschland um 1980

Hamburg 1983: Asmus Henkel fotografierte eine Aktion am Torbogen in Ottensen. Asmus Henkel/Stadtteilarchiv Ottensen Hamburg 1983: Asmus Henkel fotografierte eine Aktion am Torbogen in Ottensen.

Überhaupt blicken die Fotografinnen und Fotografen höchst individuell auf die damaligen Entwicklungen in Deutschland: Die einen machten die Bilder für Reportagen im Auftrag renommierter Magazine. Die anderen waren frei mit ihrer Kamera im Land unterwegs und hielten fest, was ihnen begegnete.

Vor zwei Jahren war die Schau schon in Bonn zu sehen, für die Hamburg-Version hat das Altonaer Museum unter anderem mit dem Stadtteilarchiv Ottensen zusammengearbeitet. Eine gelungene Ergänzung – denn auch in der Hansestadt lagen in den 80ern Spaß und Schrecken oft nah beieinander. (mp)

Altonaer Museum: 9.10.2024-3.3.2025, Mo/Mi-Fr 10-17 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr, 8,50/5 Euro; Führungen durch die Ausstellung immer sonntags, Info unter shmh.de

