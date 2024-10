Immersive Ausstellung in Ottensen: Das Bildermeer von Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci hat die „Mona Lisa“ und „Das letzte Abendmahl“ geschaffen – und vieles mehr. Er gilt als Universalgenie der Renaissance. Eine immersive Ausstellung in Ottensen erweckt sein Werk jetzt zu neuem Leben.

Künstler, Wissenschaftler, Ingenieur, Erfinder – Leonardo da Vinci (1452-1519) war all das. Und noch viel mehr. Wer mehr über das Leben des Malers und Bildhauers erfahren möchte, kann sich in der immersiven Ausstellung „Leonardo da Vinci – Uomo universale“ auf eine Reise durch sein Schaffen machen. Zu sehen sind unter anderem Nachbildungen seiner zahlreichen Erfindungen und alle 16 Bilder, die ihm heute sicher zugeschrieben werden können.

Da Vincis bekannteste Werke ganz nah erleben

Dazu gehören die „Mona Lisa“, das wohl berühmteste Gemälde der Welt, das im Pariser Louvre hängt, und das Wandgemälde „Das letzte Abendmahl“, auf dem Jesus und seine zwölf Apostel zu sehen sind. In der Ausstellung sind die Gemälde in digitalisierter Form auf riesigen LED-Leinwänden und auf dem Boden des Ausstellungsraums zu erleben.

Das könnte Sie auch interessieren: Echt oder nicht? Bilder aus einer Welt voller Verschwörungen

„Leonardo da Vinci steht für das Idealbild des Menschen in diesem goldenen Zeitalter. Was ihn von seinen berühmten Zeitgenossen wie Michelangelo, Raffael oder Botticelli unterscheidet, ist seine Vielseitigkeit“, so die Veranstalter der Schau. Von der Malerei über Ingenieurskünste bis hin zur Mathematik und Anatomie – durch seine präzisen Beobachtungen hat Leonardo da Vinci bahnbrechende Gedanken erfasst und mit revolutionären Erfindungen die Welt bewegt. Bis heute. (moe)

„Leonardo da Vinci – Uomo universale“: täglich 10-21 Uhr, Gaußhöfe, Gaußstr. 190, 18/14 Euro, davinci-ausstellung.de

Der Plan 7 vom 27. September 2024 MOPO Der Plan 7 vom 27. September 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.