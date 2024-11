Jetzt wird’s gruselig: Ursina Tossi lässt auf Kampnagel „Gespenster“ tanzen

„Dunkelviolettes Licht“, sagt die Stimme ohne besondere Betonung. „Ein weit aufgerissener Mund mit ausgestreckter Zunge, in den Nacken gelegter Kopf.“ Aus dem Off ertönt ein Text, der ziemlich genau beschreibt, was im selben Moment gerade auf der Bühne passiert. Wer sehen kann, schaut; wer nicht, hört zu und stellt es sich vor.

Wie schon in ihrem großartigen „FUX“ lädt Ursina Tossi auch zu ihrem aktuellen Stück ausdrücklich blindes und sehbehindertes Publikum ein. Doch anstatt diese Menschen individuell mit einem Kopfhörer auszurüsten und damit zu outen, entscheidet sie sich für eine Audiodeskription für alle.

Tossi setzt gewohnte Sinneswahrnehmungen außer Kraft

In der jüngsten Performance wird’s gruselig: Die Choreografin lässt „Gespenster“ tanzen! Und so wird ihr einstündiger Spuk einerseits von unheilvollem Sound untermalt, aber zeitgleich auch von der akustischen Beschreibung des Geschehens begleitet, die damit zum gestaltenden künstlerischen Mittel aufrückt.

Außerdem bietet Tossi eine Tastführung vor der Vorstellung an: Sehbehinderte und blinde Besucher:innen ertasten Bühnenbild, Kostüme, Requisiten und erhalten im Kontakt mit den Darsteller:innen Informationen zum Ablauf der Aufführung.

Stück für Grusel-Fans ab 14 Jahren

Die sorgt bei Menschen ab 14 Jahren für Gänsehaut: Wie entstehen „Gespenster“, in welchen Momenten tauchen sie auf? Immer dann, wenn die vertraute Umgebung sich bedrohlich verändert und wir sie mit unseren Sinnen plötzlich anders als gewohnt wahrnehmen.

Genau diese Chance haben alle im Publikum! Und die Gespenster samt Geisterjägern sorgen für jede Menge überraschenden Grusel.

Kampnagel: 26.11., 10 Uhr, offene Generalprobe, 27., 29., 30.11., 19 Uhr, (Tastführung 18.15 Uhr), 28.11., 10 Uhr, 15 Euro, Tel. 27094949, kampnagel.de

